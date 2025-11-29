Orbán Viktor a második Háborúellenes Gyűlésen - kövesse élőben az Origón

A győri Háborúellenes Gyűlés után szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődött, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, ezt követheti nálunk frissülő cikkben.

Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Orbán Viktor: Nafta is lesz, nem csak engedély

A miniszterelnök azzal kezdte a beszélgetést, hogy maga a repülőút sem volt egyszerű, hiszen kerülőúton kellett eljutnia a gépnek Moszkvába a háborús helyzet miatt, így előző nap 12 órát töltött a lewvegőben.

Orbán Viktor az elmúlt időszakról és a moszkvai útról beszámolva elmondta:

„Valóban két szerződés kellett kitárgyalni az elmúlt időszakban és nem állíthatom hogy azonos súlycsoportban lévő partnerekkel. Egyet Amerikában hogy vonják vissza vagy adjanak kivételt az alól a szankció alól amely a következő időszakban a meghatározott orosz cégek által szállított energiát sújtja, jó hogy van egy papírod arról hogy nem vágják agyon az energiaszámításaidat de ahhoz kell energia is amit szállítasz, az meg az oroszoknál van.”

„Oroszországgal amit lesz szerződtünk, az a mennyiség gázból is olajból is Magyarországra megérkezik a télen is és a következő év során is, erről sikerült megállapodnunk. Európa legolcsóbb rezsi költségét tudjuk tartani.”

– közölte a miniszterelnök.

Kisebbrendűségi érzésből nem lehet tárgyalni

A miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy a nemzetközi tárgyalásokon is nagyon fontos az, hogy

meg kell találni azt a pontot, ami alapján egyenrangúnak tudjuk magunkat képzelni a tárgyalóféllel szemben,

annak ellenére, hogy nagyhatalmakról van szó.

Ez, mint mondta Orbán Viktor, az USA és Oroszország esetén is így van, az amerikaiakkal kapcsolatban rámutatott: ők jövőre ünneplik 250 éves fennállásukat, de

„én mégiscsak egy 1100 éves országból jövök.”

Az oroszokkal kapcsolatban kifejtette, többször is háborúztak velünk, de „kié most Magyarország?”

A példákat követően a miniszterelnök leszögezte:

Bármilyen nehéz helyzetbe kerülsz az nagyon fontos, hogy kellő méltósággal és önbecsüléssel tudd képviselni a hazádat. Ha ez nincsen meg, akkor elveszted a tárgyalást, mert mindennek a titka a politikában is a lelki erő és az önbecsülés. Ha nincs, nem is nyerhetsz.”

Orbán Viktor: Moszkvából egyenesen Nyíregyházára

„Moszkvából egyenesen Nyíregyházára. Beszámolok az orosz útról és minden másról is. 11-kor kezdünk" – adta hírül Orbán Viktor közösségi oldalán