Orbán Viktor miniszterelnök egy látványos videót osztott meg a washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozóra történő utazásukról a közösségi oldalán, amihez ezt írta:

Amerika, jövünk!”

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még a Washingtonba tartó repülőgépen mesélt a Donald Trump amerikai elnökkel lezajlott előző találkozójáról:

Egyszer voltam már nála tárgyalni, egész végig a Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük tévén keresztül, és paradicsomos húsgombócot ettünk közben. Amikor legutóbb voltam úgy, hogy ő volt az elnök, volt egy megbeszélt program, az lement, és akkor azt mondta, hogy akkor gyere be a kormányülésre és mondta, hogy összehívtam a nyolc legfontosabb miniszteremet és csak mondd el nekik. Azt se felejtsük el, hogy közép-európai nővel él együtt, ő a felesége”

– mondta el többek között a videóban a magyar kormányfő.