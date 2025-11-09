Orbán Viktor az amerikai út kimaradt jeleneteit mutatta be – videó

A miniszterelnök az indulás, érkezés pillanatait megörökítő, eddig a híradásokból kimaradt jeleneteit osztotta meg Facebook-oldalán. Orbán Viktor a videóban arra a kérdésre is válaszolt, hogy megviselte-e az út.
Az amerikai-magyar tárgyalások kulisszatitkairól már láthattunk egy videót Orbán Viktortól, most azok a pillanatok is nyilvánosságra kerültek, amelyek eddig kimaradtak a híradásokból.
Orbán Viktor: Megviselt, de…
„Megviselt, de azért sok jó dolog is lesz benne”
– mondta a miniszterelnök az útról és az előttük álló napokról.
„Folytatjuk.”
