Orbán Viktor

Orbán Viktor az amerikai út kimaradt jeleneteit mutatta be – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök az indulás, érkezés pillanatait megörökítő, eddig a híradásokból kimaradt jeleneteit osztotta meg Facebook-oldalán. Orbán Viktor a videóban arra a kérdésre is válaszolt, hogy megviselte-e az út.
Orbán ViktorkulisszatitkokTrump-Orbán-csúcsútWashington

Az amerikai-magyar tárgyalások kulisszatitkairól már láthattunk egy videót Orbán Viktortól, most azok a pillanatok is nyilvánosságra kerültek, amelyek eddig kimaradtak a híradásokból.

Orbán Viktor, Washington, repülőtér
Orbán Viktor: Irány Washington! Munkára fel!
Fotó: Facebook / Orbán Viktor 

Orbán Viktor: Megviselt, de…

„Megviselt, de azért sok jó dolog is lesz benne”

– mondta a miniszterelnök az útról és az előttük álló napokról.

„Folytatjuk.”

 

