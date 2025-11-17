Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy határozott hangvételű videós üzenetben reagált Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének arra a levelére, amelyben a bizottsági vezető további pénzeket kért az ukránok számára.

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy újabb pénzeket kér Magyarországtól Ukrajna számára az Európai Bizottság elnöke, miközben Ukrajnában háborús maffia teszi zsebre az európai emberek pénzét. Orbán Viktor szerint viszont meg kell állítani a további értelmetlen pénzszórást és Magyarország nem fogja aranybudin lehúzni a magyar emberek pénzét. Fotó: YouTube



Orbán Viktor szerint megdöbbentő, hogy a sok korrupciós ügy ellenére Brüsszel elszámoltatás helyett még több pénzt küldene Ukrajnába

Orbán Viktor elmondta, hogy a levélben az uniós vezetés arról tájékoztatta a tagállamokat, hogy az Ukrajnának szánt források kimerültek, és az ország működésének fenntartásához újabb pénzekre lenne szükség.

Kaptam egy levelet Ursula von der Leyen asszonytól, és próbálom megérteni, igyekszem válaszolni rá lehetőleg még a holnapi nap során. Azt írja az elnökasszony, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg az jelentős, és ebben a levélben pénzt kér tőlünk. Pénzt kér a tagállamoktól az elnökasszony”

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez megdöbbentő, hiszen miközben egyre több korrupciós ügy, pénzlenyúlás és visszaélés kerül napvilágra Ukrajnában, Brüsszel nem ellenőrzést vagy elszámoltatást követel, hanem még több pénzt küldene.

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az mégiscsak megdöbbentő dolog, miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja pontosan hova”

- tette hozzá a kormányfő, aki szerint teljesen abszurd, hogy az Európai Bizottság további milliárdokat adna egy olyan rendszernek, amelyben nincs átláthatóság és a korrupció mindennapos.

Ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottsági elnökasszony, hogy küldjünk még több pénzt.”

Orbán Viktor végül egy találó hasonlattal érzékeltette, mennyire is irracionálisnak tartja Brüsszel hozzáállását az ügyben.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát"

- zárta videós Facebook üzenetét Orbán Viktor, amelyhez írásban még hozzáfűzte: