Orbán Viktor az amerikai alelnökkel is tárgyalt

Fontos eredmények születtek a magyar delegáció washingtoni tárgyalásain. Orbán Viktor miniszterelnök elérte Donald Trump amerikai elnöknél, hogy Magyarország szankciómentességet kapjon, Szijjártó Péter pedig nukleáris, illetve űripari megállapodást írt alá. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja az amerikai elnök béketörekvéseit, és Budapest kész a békecsúcs megtartására. Orbán Viktor a sikeres amerikai tárgyalások és az azt követő sajtótájékoztatót után is folytatta a munkát.
„Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a sikeres amerikai tárgyalások és az azt követő sajtótájékoztatótó után is folytatta a munkát.
Orbán Viktor JD Vance-szel tárgyalt
A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes, általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.
A sajtótájékoztatót követően azonban nem állt meg az élet, még hazautazása előtt a miniszterelnök az amerikai alelnökkel tárgyalt.
