„Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a sikeres amerikai tárgyalások és az azt követő sajtótájékoztatótó után is folytatta a munkát.

Orbán Viktor az amerikai alelnökkel is tárgyalt

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes, általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

A sajtótájékoztatót követően azonban nem állt meg az élet, még hazautazása előtt a miniszterelnök az amerikai alelnökkel tárgyalt.