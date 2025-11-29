Orbán Viktor: Az európai vezetők háborút akarnak

Felidézte ugyanis: tavaly figyelmeztette az ukránokat arra, hogy stratégiai hibákat követnek el, az idő nem az ő oldalukon van, és felajánlotta a segítségét egy tűzszünethez, ezt azonban ők visszautasították. Nekem nincs kőből a szívem – fogalmazott, hozzátéve, érti az összes morális, emberi és egyéb dilemmát, ami itt az asztalon van. A jó kiindulópont és a magyar érdek azonban az, ami az ukránokat is próbálja rávenni arra, hogy – bár ők vannak megtámadva – kössenek békét a saját maguk, Magyarország és egész Európa érdekében – összegzett. Hozzátette, fontos az igazság és sok minden fontos, de ez van, legyen tűzszünet minél hamarabb.
Orbán Viktor Kárpátaljáról azt mondta, aránylag megkímélt terület, jelezte ugyanakkor, senki sem tudja megmondani, meddig lehet ezt fenntartani, és ha a háború kiterjed, be fogja nyelni Kárpátalját a mieinkkel együtt, aztán nem áll meg a határnál, mert az nem egy fizikai akadály. Én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem logikus azt gondolni, hogy az oroszok meg fogják támadni Európát, hiszen minden szempontból erősebbek vagyunk. De ettől még a katonai cselekmények bizonyos következményei érzékelhetőek lesznek – közölte. Hangsúlyozta: a háborútól egyetlen módon lehet megszabadulni, ha sikerül elérni a tűzszünetet és a békét, és a magyar miniszterelnöknek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen, Magyarország kikerüljön a háborús veszélyzónából.
A miniszterelnök hazai kérdésekre áttérve arról is beszélt: a következő tíz évben a kormánydöntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe.
Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross-program és a Demján Sándor Program 50 milliárd forint érkezett és érkezik a vármegyébe, ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára. Más pályázatokból, nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park 3 milliárd, a nyugati elkerülőút 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum 7 milliárd forintos fejlesztését. További 4 milliárd forintot fordítanak autóbusz-vásárlásra és 6 milliárdot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kistelepülésekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás – közölte.
Orbán Viktor felidézte, hogy 1998-ban, majd 2010-ben – amikor másodszor kapott a Fidesz felhatalmazást a kormányzásra – az ország szempontjából és a politikai teljesítményre tekintve is rangsorolta a feladatokat. Ezek között külön feladatként szerepelt Kelet-Magyarország, amely egy kevésbé fejlett része volt az országnak, mert az összes erőforrás az elmúlt 50-60 évben nem keletre jött, hanem Budapestre meg az ország nyugati részére. Olyan fejlődési pályára kellett állítani Kelet-Magyarországot, hogy utolérje Pannóniát, az ország a Duna túlsó felén lévő részét. Nincsenek még ott hölgyeim és uraim, de az út, amin vannak, az oda vezet – szólt a helyszínen lévő közönséghez a miniszterelnök.
Ez a pálya fölfele vezet, az egyik beruházás hozza maga után a másikat, egyik fejlesztés a másikat – fejtette ki a kormányfő, hozzátéve: ez nemcsak Nyíregyházára, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére érvényes, hanem a Hajdúságra és lassan Borodra is. Orbán Viktor kitért arra, az országban ugyanakkor létrejött egy másik, észak-déli megosztottság. Most Dél-Magyarországot kell ugyanerre a pályára ráállítani.
A szavai szerint a sokat emlegetett BYD nem az égből pottyant le Szegedre, az azért van ott, mert odavittük, és ezt folytatni is fogjuk. Csak el kell érni végül azt a békebeli állapotot, amikor mindenki úgy érzi, azonos esélyekkel része Magyarországnak, azonos esélyekkel része a magyar nemzetnek. Ha ez bekövetkezik, akkor egy rossz örökségtől sikerül megszabadulni – mondta a kormányfő. Orbán Viktor kitért arra is, amikor a polgári, nemzeti, keresztény közösség bajban volt, akkor tudhatta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében olyan erős hídfőállásai vannak, hogy az újrakezdést innen lehet megindítani. A kormányfő szavai szerint biztos abban, hogy a Fidesz-KDNP csak akkor nyerhet az áprilisi választáson, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében minden mandátumot begyűjt.