Orbán Viktor: Az európai vezetők háborút akarnak

Felidézte ugyanis: tavaly figyelmeztette az ukránokat arra, hogy stratégiai hibákat követnek el, az idő nem az ő oldalukon van, és felajánlotta a segítségét egy tűzszünethez, ezt azonban ők visszautasították. Nekem nincs kőből a szívem – fogalmazott, hozzátéve, érti az összes morális, emberi és egyéb dilemmát, ami itt az asztalon van. A jó kiindulópont és a magyar érdek azonban az, ami az ukránokat is próbálja rávenni arra, hogy – bár ők vannak megtámadva – kössenek békét a saját maguk, Magyarország és egész Európa érdekében – összegzett. Hozzátette, fontos az igazság és sok minden fontos, de ez van, legyen tűzszünet minél hamarabb.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor Kárpátaljáról azt mondta, aránylag megkímélt terület, jelezte ugyanakkor, senki sem tudja megmondani, meddig lehet ezt fenntartani, és ha a háború kiterjed, be fogja nyelni Kárpátalját a mieinkkel együtt, aztán nem áll meg a határnál, mert az nem egy fizikai akadály. Én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem logikus azt gondolni, hogy az oroszok meg fogják támadni Európát, hiszen minden szempontból erősebbek vagyunk. De ettől még a katonai cselekmények bizonyos következményei érzékelhetőek lesznek – közölte. Hangsúlyozta: a háborútól egyetlen módon lehet megszabadulni, ha sikerül elérni a tűzszünetet és a békét, és a magyar miniszterelnöknek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen, Magyarország kikerüljön a háborús veszélyzónából.

A miniszterelnök hazai kérdésekre áttérve arról is beszélt: a következő tíz évben a kormánydöntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe.

Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross-program és a Demján Sándor Program 50 milliárd forint érkezett és érkezik a vármegyébe, ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára. Más pályázatokból, nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park 3 milliárd, a nyugati elkerülőút 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum 7 milliárd forintos fejlesztését. További 4 milliárd forintot fordítanak autóbusz-vásárlásra és 6 milliárdot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kistelepülésekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás – közölte.