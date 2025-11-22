„A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!” – fogalmazott Orbán Viktor a feltöltött fényképalbummal kapcsolatban.

Orbán Viktor: Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök a háborúellenes aláírásgyűjtés során több családot is felkeresett és személyesen kérte támogatásukat, hogy Magyarország kormánya háborúellenes törekvései sikeresek legyenek.

Orbán Viktor Vácrátótra is ellátogatott, ahol Rétvári Bencével közösen kampányoltak a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése mellett

A miniszterelnök egy kortesbeszédet is tartott Rétvári Bencének, de kitért a háború jelentőségére is.

Jelezte, hogy a számok nagyon jók, de senki se bízza el magát, mert az ellenzék összedrótozta magát, és Brüsszellel megtámogatva komoly erőt képvisel.

„Ahhoz hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz”

– figyelmeztetett Orbán Viktor.