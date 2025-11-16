Nem könnyű ma baloldalinak lenni – Orbán Viktor válaszolt a közönség kérdéseire

A baloldal eredeti céljai ma a jobboldal programjai

Orbán Viktor szerint a tradicionális baloldali értékek – mint a teljes foglalkoztatás vagy a szociális és családtámogatási rendszer erősítése – mára elvesztek az ellenzéknél, miközben a kormány éppen ezeket hajtotta végre. A miniszterelnök úgy fogalmazott: nem az „érdekemberekről”, hanem a valódi baloldali érzelmi kötődésű polgárokról beszél, akik ma már saját hagyományaikat sem találják meg a baloldali pártokban.