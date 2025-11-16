Hírlevél

Nem könnyű ma baloldalinak lenni – Orbán Viktor válaszolt a közönség kérdéseire

A miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlés végén részletesen reagált a közönség kérdéseire. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a baloldali értékeket ma a jobboldal tartja életben.
A Háborúellenes Gyűlésen egy nézői kérdés hangzott el Orbán Viktor felé: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a klasszikus baloldali célokat ma a jobboldal valósítja meg.
Mi a véleménye arról, hogy a Tisza rászervezett a roadshow-találkozóira?”

 – idézte fel Szabó Zsófia. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy „nem tudja, szabad-e megértőleg beszélni az ellenfelekről”, mire a közönség látványosan felhördült. A miniszterelnök ezután hozzátette: szombat lévén, talán lehet tágabban fogalmazni, majd arról beszélt, a baloldal korábbi zászlóshajóit végül a jobboldal valósította meg.

A baloldal eredeti céljai ma a jobboldal programjai

Orbán Viktor szerint a tradicionális baloldali értékek – mint a teljes foglalkoztatás vagy a szociális és családtámogatási rendszer erősítése – mára elvesztek az ellenzéknél, miközben a kormány éppen ezeket hajtotta végre. A miniszterelnök úgy fogalmazott: nem az „érdekemberekről”, hanem a valódi baloldali érzelmi kötődésű polgárokról beszél, akik ma már saját hagyományaikat sem találják meg a baloldali pártokban.

