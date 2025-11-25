Hírlevél

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll, jöhet a békecsúcs

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Jó hírek a nemzetközi térből. Trump halad a budapesti békecsúcs felé. Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.
Orbán Viktorharcosok klubjabudapesti békecsúcs

Ha Brüsszel nem akadályozná, Ukrajnában már régen béke lenne. Most is akadályozni próbálják, háborús terveket készítenek. Mi Trump és a béke mellett állunk. Várjuk a hívást, Magyarország készen áll – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában kedden, tudtuk meg a Magyar Nemzet írásából.

Washington, 2025. november 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor bejelentése a budapesti békecsúcsról
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor arról is írt bejegyzésében, hogy a Tisza jelöltjeiről is minden nap kiderül, hogy túl brüsszeliek, túl baloldaliak, így túl kockázatosak.

Ilyenekre a hétvégi nagybevásárlást sem szabad rábízni, nemhogy az országot

– szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Vállalásainkat teljesítjük

A miniszterelnök bejegyzésében azt is hozzátette: a háború és az ostoba brüsszeli szankciós politika ellenére minden vállalásukat teljesítik.

Ebben a hónapban a háromgyermekes anyák már adómentesen kapták a fizetésüket. Közeledik az év vége, januárban a kétgyermekesek következnek, felmenő rendszerben. Szintén januárban újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, vagyis befejezzük a megduplázását. Februárban pedig az időseknek érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi egyheti összege. Aztán egy évvel később a következő, és így tovább”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

