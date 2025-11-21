Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

5 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek az orosz-ukrán háborúba – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban péntek reggel. Orbán Viktor közölte azt is, közeledik a budapesti békecsúcs, ugyanis pár órája hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek. A kormányfő kijelentette, válaszolt Ursula von der Leyen ukrajnai háborút támogató felszólító levelére, amelyben nemcsak konkrét elutasítást írt, hanem új javaslatokat is tett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza Pártkossuth rádióukránbarátBudapesti békecsúcsháborúpárti baloldalminiszterelnökEurópai Bizottság

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak nyilatkozva kifejtette: nem az az elsődleges probléma, hogy van egy orosz-ukrán háború – ami mindennek a gyökere –, az igazi nagy baj az, hogy az európaiak eldöntötték, háborúba mennek.

Donald Trump felszólal egy fórumon, és részletezi korábbi beszélgetését Putyinnal az ukrajnai válságról – a „Trump”-bejelentés meglepte a globális közvéleményt.
Orbán Viktor megerősítette, kész az amerikai-orosz béketerv, Trump amerikai és Putyin orosz elnök már megállapodott a feltételekben (Fotó: AFP)

Közeledik a budapesti Békecsúcs

„Egy amerikai békejavaslat, vagy az orosz-ukrán háborút lezáró tűzszünet vagy béke immáron nemcsak a fronton elpusztuló életek megmentéséről szól, már nemcsak arról szól, hogy ne folytassák a pénz elégetését egy megnyerhetetlen háborúra, hanem arról is szól, hogy az európaiakat is visszatartsák a háborútól” 

– vélekedett a kormányfő, aki közölte, közeledik a budapesti Békecsúcs, csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.

Orbán Viktor: Az ukránok megkapták az amerikai béketervet, közeledik a budapesti Békecsúcs

A következő két-három hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti Békecsúcs

– fogalmazott a kormányfő.

Háborús korrupció Ukrajnában

Az ukrán korrupciós botrányról szólva jelezte, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről. „Az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahova az európaiak meg az amerikaiak küldték. A másik viszont, hogy Európának – miközben önti a pénzt Ukrajnába –, nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek” – tudatta.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki ismét pénzt kér a tagállamoktól a háború finanszírozására (fotó: AFP)

A kormányfő kiemelte: normális esetben, ha pénzt adok, akkor rögzítem az erről szóló megállapodásban, hogy milyen csatornákon keresztül, hova fog eljutni az összeg, és nekem mint adományozónak, mely pontokon van módom ellenőrizni, hogy valóban a megegyezés szerint költötték-e el. „De úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen” – mondta. 

Orbán Viktor közölte azt is, hogy

megírta válaszlevelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, aki az ukrajnai háborúra újabb forrásokat kért a tagállamoktól. A levélre nemcsak egy konkrét elutasítást írt, hanem megindokolta azt és javaslatokat is tett. 

 

Ukránbarát és háborúpárti a magyar baloldal

A miniszterelnök a DK-t és a Tisza Pártot is háborúpártinak és ukránbarátnak nevezte, mint mondta: több apróbb kérdés mellett két nagy ügyben, a háború és a migráció ügyében van jelentős magyar ellenállás az európai politikában.

Ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék, a DK és a Tisza is Brüsszel oldalán áll”

 – fogalmazott.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)
Orbán Viktor szerint a DK és a Tisza Párt is háborúpárti és ukránbarát (Fotó: AFP)

Értékelése szerint itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kormány Brüsszelben szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem a DK-val és a Tiszával is, akik az Európai Parlamentben háborúpárti, ukránbarát álláspontot képviselnek. A miniszterelnök a DK esetét régi történetnek nevezte, hozzátéve, hogy ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz.

De ugyanez van a Tisza Pártnál is, amelyet Brüsszelben hoztak létre, onnan is finanszíroznak, és két megbízása van: hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!