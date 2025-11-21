Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

A következő két-három hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti Békecsúcs

– fogalmazott a kormányfő.

Háborús korrupció Ukrajnában

Az ukrán korrupciós botrányról szólva jelezte, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről. „Az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahova az európaiak meg az amerikaiak küldték. A másik viszont, hogy Európának – miközben önti a pénzt Ukrajnába –, nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek” – tudatta.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki ismét pénzt kér a tagállamoktól a háború finanszírozására (fotó: AFP)

A kormányfő kiemelte: normális esetben, ha pénzt adok, akkor rögzítem az erről szóló megállapodásban, hogy milyen csatornákon keresztül, hova fog eljutni az összeg, és nekem mint adományozónak, mely pontokon van módom ellenőrizni, hogy valóban a megegyezés szerint költötték-e el. „De úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen” – mondta.

Orbán Viktor közölte azt is, hogy

megírta válaszlevelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, aki az ukrajnai háborúra újabb forrásokat kért a tagállamoktól. A levélre nemcsak egy konkrét elutasítást írt, hanem megindokolta azt és javaslatokat is tett.

Ukránbarát és háborúpárti a magyar baloldal

A miniszterelnök a DK-t és a Tisza Pártot is háborúpártinak és ukránbarátnak nevezte, mint mondta: több apróbb kérdés mellett két nagy ügyben, a háború és a migráció ügyében van jelentős magyar ellenállás az európai politikában.

Ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék, a DK és a Tisza is Brüsszel oldalán áll”

– fogalmazott.