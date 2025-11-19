Orbán Viktor: Békecsúcs az lesz

Ez a csúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb vigyen a békéhez, hiszen a tárgyalások értelme az, hogy közelebb kerüljünk a megegyezéshez és a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni, és a találkozón nem közelebb kerülünk a békéhez, hanem bejelentik a megállapodást. Ez még nem dőlt el – mondta Orbán Viktor abban a videóban, amelyet Menczer Tamás töltött fel Facebook-oldalára.

Fotó: Zoltan Fischer

A kormányfő leszögezte: békecsúcs lesz. Hogy az utolsó, már megoldást is hozó békecsúcs lesz, vagy egy békéhez vezető fontos állomás, ezt most még nem tudják.

Néhány nappal ezelőtt az Origo megírta: Oroszország kész ismét Budapestre hívni az amerikai felet egy nagy horderejű csúcstalálkozóra, feltéve, hogy Washington érdemben felkészül a tárgyalásokra. A Kreml szerint az új amerikai adminisztráció nyitottabb a párbeszédre, de a folyamat lassan halad.