Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor: Békecsúcs az lesz

2025. november 19. 17:56
Ez a csúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették – mondta Orbán Viktor abban a videóban, amelyet Menczer Tamás töltött fel Facebook-oldalára. Hogy az utolsó, már megoldást is hozó békecsúcs lesz, vagy egy békéhez vezető fontos állomás, ezt most még nem tudják.
Ez a csúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb vigyen a békéhez, hiszen a tárgyalások értelme az, hogy közelebb kerüljünk a megegyezéshez és a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni, és a találkozón nem közelebb kerülünk a békéhez, hanem bejelentik a megállapodást. Ez még nem dőlt el – mondta Orbán Viktor abban a videóban, amelyet Menczer Tamás töltött fel Facebook-oldalára.

A kormányfő leszögezte: békecsúcs lesz. Hogy az utolsó, már megoldást is hozó békecsúcs lesz, vagy egy békéhez vezető fontos állomás, ezt most még nem tudják.

Néhány nappal ezelőtt az Origo megírta: Oroszország kész ismét Budapestre hívni az amerikai felet egy nagy horderejű csúcstalálkozóra, feltéve, hogy Washington érdemben felkészül a tárgyalásokra. A Kreml szerint az új amerikai adminisztráció nyitottabb a párbeszédre, de a folyamat lassan halad.

 

