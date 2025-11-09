Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor bemutatta washingtoni szupercsapatát – videó

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában a tengerentúli delegációról osztott meg részleteket. Orbán Viktor bemutatta a szupercsapatát!
Orbán ViktorSzalay-Bobrovnicky KristófHankó BalázsLázár JánosOrbán BalázsWashington

„Szupercsapat" – Orbán Viktor ezzel a felütéssel tett közzé egy videót vasárnap délelőtt. 

Orbán Viktor és csapata hazafele Washingtonból Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Szupercsapat

A felvétel Washingtonból hazafelé készült, és a magyar delegáció valamennyi tagja kapott egy Make America Great Again-feliratú baseballsapkát. A miniszterelnök és csapata így búcsúzott az amerikai fővárostól, ahol komoly diplomáciai sikereket ért el. Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla

  1. A kormánynak sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, így továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár.
  2. megállapodás született Paks 2-ről is.
  • A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik. 
  • Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.
  • Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására.
  • Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.

 

 

