Orbán Viktor bemutatta washingtoni szupercsapatát – videó

„Szupercsapat" – Orbán Viktor ezzel a felütéssel tett közzé egy videót vasárnap délelőtt.

Orbán Viktor és csapata hazafele Washingtonból Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A felvétel Washingtonból hazafelé készült, és a magyar delegáció valamennyi tagja kapott egy Make America Great Again-feliratú baseballsapkát. A miniszterelnök és csapata így búcsúzott az amerikai fővárostól, ahol komoly diplomáciai sikereket ért el. Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla:

A kormánynak sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, így továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár. megállapodás született Paks 2-ről is.