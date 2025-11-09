Orbán Viktor bemutatta washingtoni szupercsapatát – videó

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában a tengerentúli delegációról osztott meg részleteket. Orbán Viktor bemutatta a szupercsapatát!
A felvétel Washingtonból hazafelé készült, és a magyar delegáció valamennyi tagja kapott egy Make America Great Again-feliratú baseballsapkát. A miniszterelnök és csapata így búcsúzott az amerikai fővárostól, ahol komoly diplomáciai sikereket ért el. Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla:
- A kormánynak sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, így továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár.
- megállapodás született Paks 2-ről is.
- A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik.
- Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.
- Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására.
- Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.
