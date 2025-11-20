Orbán Viktor: Ez hosszabb volt, mint a magyar-ír

Bognár - Hajdú B. - Orbán. Ez hosszabb volt, mint a magyar-ír. De a vége is jobb lett. Ma este 8 órakor itt, a Facebook-csatornánkon. Érdemes megnézni! – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Fotó: Facebook

Korábban kiderült, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:



