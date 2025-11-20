Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

miniszterelnök

Orbán Viktor: Ez hosszabb volt, mint a magyar-ír

19 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszabb és izgalmasabb beszélgetés készült, mint maga a magyar–ír mérkőzés volt: Orbán Viktor bejelentette, hogy ma este Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal közösen jelentkezik a Facebookon. A trió várhatóan a válogatott hétvégi teljesítményét elemzi majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterelnökMagyarországBognár György

Bognár - Hajdú B. - Orbán. Ez hosszabb volt, mint a magyar-ír. De a vége is jobb lett. Ma este 8 órakor itt, a Facebook-csatornánkon. Érdemes megnézni! – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor,
Fotó: Facebook

Korábban kiderült, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!