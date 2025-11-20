Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – írja Orbán Viktor friss Facebook-posztjában, ahol egy közös fotót is megosztott a legendás edzővel. A miniszterelnök bejelentette: Bognár György ma este Hajdú B. István műsorában lesz a beszélgetés másik vendége, ahol várhatóan a válogatott hétvégi teljesítményét elemzik majd.
Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:
