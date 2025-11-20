Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – írja Orbán Viktor friss Facebook-posztjában, ahol egy közös fotót is megosztott a legendás edzővel. A miniszterelnök bejelentette: Bognár György ma este Hajdú B. István műsorában lesz a beszélgetés másik vendége, ahol várhatóan a válogatott hétvégi teljesítményét elemzik majd.
„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Vikor. 

Orbán Viktor, Bognár Gyuri
Fotó: Facebook

A miniszterelnök egy közös fotót posztolt a legendás fociedzővel, akivel hamarosan Facebook-oldalán jelentkezik majd.

Kiderült ugyanis, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:

 

