Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Vikor.

Fotó: Facebook

A miniszterelnök egy közös fotót posztolt a legendás fociedzővel, akivel hamarosan Facebook-oldalán jelentkezik majd.

Kiderült ugyanis, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme: