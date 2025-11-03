Orbán Viktor: Bölöni a filmvásznon is legendás!

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a „Bölöni - az erdélyi legenda” című dokumentumfilm kapcsán, amelynek ma este lesz a budapesti díszbemutatója. A Bölöni Lászlóról szóló film november 6-tól a hazai mozikban is látható lesz.

A miniszterelnök a Facebookon méltatta Bölöni Lászlót, akinek életéről „Bölöni - az erdélyi legenda” címmel készült dokumentumfilm. Orbán Viktor szerint a film egyszerre „nosztalgia és memento”, amely bepillantást enged egy kivételes sportember sorsába és a magyar futball hőskorába (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja

A film nemcsak a sportkarriert idézi fel, hanem egy korszakot is: azt az időszakot, amikor a tehetség, a szorgalom és a nemzeti büszkeség a legkeményebb diktatúrában is képes volt áttörni a korlátokat. A történet egyszerre szól a kitartásról, a magyarság megőrzéséről, és arról, hogy a sport hogyan válhat egy ember és egy nemzet felemelkedésének szimbólumává.

Orbán Viktor bejegyzése szerint Bölöni László életútja „az utókornak betekintés a hőskorba”, a film pedig tisztelgés mindazok előtt, akik hittel és tehetséggel vitték a magyar sport hírnevét a világban.

A filmvásznon is legendás! Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba. A film számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba. Ma díszbemutató, november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének”

– írta a miniszterelnök.

Bölöni László a székelyföldi Marosvásárhelyen született, és onnan indult világraszóló futballkarrierje. A film bemutatja, hogyan vált egy kisebbségi sorban élő erdélyi magyar fiúból a román válogatott meghatározó alakja, a Steaua Bukarest ikonikus játékosa, majd a BEK-győztes csapat tagja. Később Nyugat-Európába szerződött, és edzőként is jelentős karriert épített - többek között a portugál Sporting Lisszabon élén dolgozott, ahol a későbbi világsztár Cristiano Ronaldót is a felnőtt csapatba emelte.