Rejtélyes bőröndöt toltak Orbán Viktor elé – végre kiderült, mi lapult benne

Orbán Viktor miniszterelnöknek kedden Zalaegerszegen, a Flextronics legújabb beruházásának átadásán mutattak egy bőröndöt, amiről később kiderült, hogy egy akkumulátor van benne.

Orbán Viktornak megmutatták, hogy mi is lapult a titokzatos bőröndben

Emellett a kormányfő a gyár átadási ünnepségén többek között elmondta:

Keressék a cselekvés lehetőségét. Nyomjanak minden nap 100 fekvőt, 160 kilót fekve, fussanak nem tudom hány kilométert, ami megrengeti a világot, meg saját magukat, azt csinálják. Ne csak okosak legyenek, hanem legyen valami állandó cselekvés és kihívás. Szükség lesz rá!”

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy 35 milliárd forintos kormányzati beruházással nyit új üzemet a Flextronics, ezzel 210 új munkahelyet teremtenek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden Zalaegerszegen.

Az új pozíciók között számos kutató- és fejlesztőmérnöki állás is lesz.

A kormányfő kiemelte: Zala vármegyében az elmúlt években nőtt a foglalkoztatási ráta, és a reálkeresetek is emelkedtek.