Orbán Viktor keményen odavágott Brüsszelnek: „Mit képzelnek ezek?”

A miniszterelnök újabb, szókimondó üzenetet tett közzé a Harcosok klubja tagjainak – írta meg a Magyar Nemzet. Orbán Viktor több aktuális ügyet is érintett, köztük a Tisza Párt adatszivárgási botrányát, az ukrán gabonaimportot, valamint a nemzeti konzultációt. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor leszögezte: Magyarországra nem fog jönni silány minőségű, génmódosított ukrán gabona

Forrás: MTI

Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál.”

Emlékeztetett arra, hogy a hétvégén csaknem kétszázezer magyar állampolgár adata került ki a világhálóra, feltehetően a Tisza Világ applikációból.

„Weber a főnök, a magyar adatok Ukrajnába kerülnek”

A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult”

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt adatkezelési botránya és az ukrán kapcsolatok súlyos kérdéseket vetnek fel. Hangsúlyozta: a magyar emberek adatai nem kerülhetnek idegen kezekbe, különösen nem olyan országba, amely felett az unió gyakorlatilag szemet huny.