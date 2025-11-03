Orbán Viktor keményen odavágott Brüsszelnek: „Mit képzelnek ezek?”

Hírlevél

A miniszterelnök a Harcosok klubja tagjainak küldött legújabb üzenetében kemény szavakkal reagált Brüsszel fenyegetéseire és a Tisza Párt újabb botrányára. Orbán Viktor szerint Magyarország nem engedheti be az ukrán gabonát, és meg fogja védeni a magyar gazdákat.
A miniszterelnök újabb, szókimondó üzenetet tett közzé a Harcosok klubja tagjainak – írta meg a Magyar Nemzet. Orbán Viktor több aktuális ügyet is érintett, köztük a Tisza Párt adatszivárgási botrányát, az ukrán gabonaimportot, valamint a nemzeti konzultációt. Mint fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor leszögezte: Magyarországra nem fog jönni silány minőségű, génmódosított ukrán gabona
Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál.” 

Emlékeztetett arra, hogy a hétvégén csaknem kétszázezer magyar állampolgár adata került ki a világhálóra, feltehetően a Tisza Világ applikációból.

„Weber a főnök, a magyar adatok Ukrajnába kerülnek”

A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” 

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt adatkezelési botránya és az ukrán kapcsolatok súlyos kérdéseket vetnek fel. Hangsúlyozta: a magyar emberek adatai nem kerülhetnek idegen kezekbe, különösen nem olyan országba, amely felett az unió gyakorlatilag szemet huny.

A Tiszánál jelöltek továbbra sincsenek, ellenben az adatok már Ukrajnában pihennek

„Mit képzelnek ezek?” – Brüsszel perrel fenyeget

Orbán Viktor a bejegyzésben arra is kitért, hogy Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát. „Mit képzelnek ezek?” – tette fel a kérdést, hozzátéve: az ukrán gabona silány, génmódosított, és tönkretenné a magyar gazdákat.

A magyar gazdákat meg fogjuk védeni”

 – szögezte le, majd hozzátette: a napja sűrű lesz, hiszen „megbeszélések futószalagon” zajlanak Lázár Jánossal, Szijjártó Péterrel és a DPK-val. Bejegyzését a nemzeti konzultáció és a háborúellenes aláírásgyűjtés fontosságának hangsúlyozásával zárta

Szóljatok mindenkinek!”

