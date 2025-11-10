Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét

Brüsszel ma az amerikai liberálisok végső menedéke. Trump elvette a pénzt az amerikai nem kormányzati szervezetektől, és ezt a pénzt ma Brüsszelből pótolják ki illegitim módon – fogalmazott Orbán Viktor Száthó Miklósnak az Alapjogokért Központ Igazság órája speciál adásában.

Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda

Mint fogalmazott, ő soha nem jártult hozzá, hogy a magyarok pénzét ilyen szervezeteknek adják, ezt mégis megteszik Brüsszelből. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a magyar jobboldal vezetésével is megkezdődött egy nemzetközi globális, de antiglobalista platform szerveződése, de a baloldalnak itt komoly előnye van.

Orbán Viktor szerint ennek két oka van: ez az időbeli előny, a másik az ösztönviláguk.

A baloldal ugyanis nemzetközi és globalista. A nemzetközi együttműködés mindig fontosabb mint a hazájuk. Másfelől el akarják törölni a múltat.

Mint ismert, a Trump-Orbán találkozónak köszönhető, hogy Magyarország továbbra is garantálja a legolcsóbb energiaárakat Európában. A magyar-amerikai csúcson elért megállapodás alapján Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat földgázvezeték esetében. Ennek köszönhetően a magyar családokat nem fenyegeti energiaár-robbanás, és sikerül megőrizni a rezsicsökkentés eredményeit.

Amerika emellett garantálja, hogy – a közelgő választások kapcsán – spekulációs vagy politikai támadások esetén pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak. Ez a lépés hosszú távon megerősíti Magyarország pénzügyi stabilitását és a forint védelmét.

Az Orbán - Trump találkozón elért megállapodást támadja most Brüsszel.

Kiadták ráadásul a parancsot, a Bizottság és Magyar Péter Brüsszel megbízásából egyszerre kezdte el támadni a magyar-amerikai megállapodást. Brüsszel szét akarja verni ezt a megegyezést.