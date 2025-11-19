Orbán Viktor szerint Brüsszel mindenkit bele fog tolni a háborúba, aki hagyja magát

Hírlevél

2025. november 19.
Ami elválasztja a két politikai közösséget, az a háborúhoz való viszony. Mert Brüsszel bele fog mindenkit tolni a háborúba, aki hagyja magát. Ahol Brüsszel-párti kormány van, azokat beletolják – közölte Orbán Viktor Vácrátóton tartott rögtönzött beszédében.
Orbán Viktor a nap folyamán Vácrátótra látogatott, ahol Rétvári Bencével közösen kampányoltak a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése mellett.

A miniszterelnök egy kortesbeszédet is tartott Rétvári Bencének, de kitért a háború jelentőségére is.

Jelezte, hogy a számok nagyon jók, de senki se bízza el magát, mert az ellenzék összedrótozta magát, és Brüsszellel megtámogatva komoly erőt képvisel.

Ahhoz hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz” 

– figyelmeztetett Orbán Viktor. Kitért arra is, hogy a két politikai tábort a háborúhoz való viszony különbözteti meg. A Brüsszel-párti kormányok mindegyikét beletolják a háborúba, de Magyarországon nemzeti kormány van. 

…és ha az lesz, akkor bennünket nem tolnak bele.”

Végül átváltott háborúról választásra. Kérte a hallgatóságát, hogy végéig nyomják! 

Nem számítanak a számok, az utolsó pillanatig nyomni kell.”

 

