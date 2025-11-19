Orbán Viktor szerint Brüsszel mindenkit bele fog tolni a háborúba, aki hagyja magát

Orbán Viktor a nap folyamán Vácrátótra látogatott, ahol Rétvári Bencével közösen kampányoltak a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése mellett.

Vácrátót, 2025. november 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a kormánypártok Mondjunk nemet a háborús tervekre! címmel meghirdetett aláírásgyűjtésén Vácrátótón 2025. november 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök egy kortesbeszédet is tartott Rétvári Bencének, de kitért a háború jelentőségére is.

Jelezte, hogy a számok nagyon jók, de senki se bízza el magát, mert az ellenzék összedrótozta magát, és Brüsszellel megtámogatva komoly erőt képvisel.

Ahhoz hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz”

– figyelmeztetett Orbán Viktor. Kitért arra is, hogy a két politikai tábort a háborúhoz való viszony különbözteti meg. A Brüsszel-párti kormányok mindegyikét beletolják a háborúba, de Magyarországon nemzeti kormány van.

…és ha az lesz, akkor bennünket nem tolnak bele.”

Végül átváltott háborúról választásra. Kérte a hallgatóságát, hogy végéig nyomják!