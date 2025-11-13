Orbán Viktor keményen kiosztotta az ukránokat a háborús maffia miatt

Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor csütörtöki Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor: A magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a brüsszeliek ide, ebbe a káoszba akarják önteni az európai adófizetők pénzét. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség.”

A miniszterelnök hozzátette, a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába, annak jobb helye van itthon, felhívta arra is a figyelmet, hogy csak ezen a héten megduplázták a nevelőszülők juttatásait és döntöttek a 14. havi nyugdíjról.

„És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük”

– tette hozzá.