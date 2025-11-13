Orbán Viktor keményen kiosztotta az ukránokat a háborús maffia miatt

Hírlevél

Rendkívüli

Gyász!

Orbán Viktor

Őrültséget akarnak a brüsszeliek elkövetni azzal, hogy az ukrajnai káoszba öntenék az európaiak pénzét – írta a miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor a Zelenszkijhez köthető korrupciós hálózatról is közölte álláspontját.
Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor csütörtöki Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: A magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a brüsszeliek ide, ebbe a káoszba akarják önteni az európai adófizetők pénzét. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség.”

A miniszterelnök hozzátette, a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába, annak jobb helye van itthon, felhívta arra is a figyelmet, hogy csak ezen a héten megduplázták a nevelőszülők juttatásait és döntöttek a 14. havi nyugdíjról.

„És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük”

– tette hozzá.

 

