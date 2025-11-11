Hírlevél

Orbán Viktor: Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk!

"Brüsszel bejelentette, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában." Orbán Viktor azt is hozzátette, itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon.
Orbán Viktor

A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Washington, 2025. november 8.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor: A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: a brüsszeliek azonnal léptek

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, minden magyar ember javát szolgálják a Trump elnökkel kötött megállapodásaik. Sorolta:

„megvédtük a rezsicsökkentést,

nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak,

és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt.”

Orbán Viktor hozzátette: mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mégis van, aki csomót keres a kákán, közölte, a brüsszeliek azonnal léptek.

Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

– szögezte le.

Brüsszel bábjai is csatlakoztak az ukázhoz

A miniszterelnök rámutatott:

„Itthon sem kellett sokáig várni, hogy

a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.

Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”

 

