Orbán Viktor: Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk!

A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: a brüsszeliek azonnal léptek
A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, minden magyar ember javát szolgálják a Trump elnökkel kötött megállapodásaik. Sorolta:
„megvédtük a rezsicsökkentést,
nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak,
és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt.”
Orbán Viktor hozzátette: mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mégis van, aki csomót keres a kákán, közölte, a brüsszeliek azonnal léptek.
Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk
– szögezte le.
Brüsszel bábjai is csatlakoztak az ukázhoz
A miniszterelnök rámutatott:
„Itthon sem kellett sokáig várni, hogy
a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.
Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”