Két feladata van a Tisza Pártnak: Orbán Viktor elárulta, hogy mik azok – videó

A Tisza Párt létrehozásának megvan a maga sajátos brüsszeli logikája. Orbán Viktor a közösségi oldalán mutatott rá, a Tiszát Brüsszelből irányítják, onnan pénzelik, és bábkormányként kéne működnie a brüsszeliek elvárásai szerint.

A Tiszát azért finanszírozzák Brüsszelből, hogy megtörje Orbán Viktor és a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében

Fotó: Zoltan Fischer

A Tisza Párt Brüsszel markában

Azt tudjuk, ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz, nem pedig a megválasztott baloldaliak. Ugyanez van a Tiszánál is. Tehát az teljesen nyilvánvaló, a brüsszeli eseményekből könnyen kiolvasható, hogy Brüsszelnek két dologra van megbízása. Brüsszelben hozták létre ezt a pártot, onnan is finanszírozzák, onnan tartják életben. Két megbízása van ennek a pártnak. Ez pedig az, hogy törje meg a magyarok ellenállását a háború ügyében, és törje meg a magyarok ellenállását a migráció ügyében

– hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban.

