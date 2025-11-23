Hírlevél

Két feladata van a Tisza Pártnak: Orbán Viktor elárulta, hogy mik azok – videó

Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán bemutatta, milyen feladatokat kell elvégeznie Magyarországon a Tisza Pártnak. Orbán Viktor rámutatott, Magyar Péteréknek az feladata van, hogy megtörjék a magyarok ellenállását Brüsszel politikai agymenéseivel szemben.
A Tisza Párt létrehozásának megvan a maga sajátos brüsszeli logikája. Orbán Viktor a közösségi oldalán mutatott rá, a Tiszát Brüsszelből irányítják, onnan pénzelik, és  bábkormányként kéne működnie a brüsszeliek elvárásai szerint. 

Orbán Viktor
A Tiszát azért finanszírozzák Brüsszelből, hogy megtörje Orbán Viktor és a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében 
Fotó: Zoltan Fischer

A Tisza Párt Brüsszel markában

Azt tudjuk, ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz, nem pedig a megválasztott baloldaliak. Ugyanez van a Tiszánál is. Tehát az teljesen nyilvánvaló, a brüsszeli eseményekből könnyen kiolvasható, hogy Brüsszelnek két dologra van megbízása. Brüsszelben hozták létre ezt a pártot, onnan is finanszírozzák, onnan tartják életben. Két megbízása van ennek a pártnak. Ez pedig az, hogy törje meg a magyarok ellenállását a háború ügyében, és törje meg a magyarok ellenállását a migráció ügyében     

– hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója, jelenlegi kutatási vezetője és igazgatója a közösségi oldalán pontokba szedte a hét legfontosabb eseményeit. Elemzéséből kiderült, Orbán Viktor politikai ellenfelei minden területen csúfos vereséget szenvedtek. Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!

 

 

