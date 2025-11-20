Orbán Viktor üzent Brüsszelnek: „Ez már abszurd!”

Hírlevél

Orbán Viktor szerint súlyos hibát követ el Brüsszel azzal, hogy 135 milliárd eurót akar összegyűjteni Ukrajna támogatására. A miniszterelnök úgy látja, a terv a háború folytatását szolgálja, miközben kockázatos és észszerűtlen megoldásokra épül.
Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Orbán Viktor élesen bírálta azt a brüsszeli elképzelést, amely 135 milliárd eurót gyűjtene össze Ukrajna további finanszírozására. A miniszterelnök szerint a terv a háború folytatását segíti, miközben a javasolt megoldások politikailag és gazdaságilag is veszélyesek. A bejegyzésben arra figyelmeztetett, hogy a brüsszeli irány zsákutcába vezeti Európát.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Zoltan Fischer)
Orbán Viktor Fotó: Zoltan Fischer

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli vezetésnek nincs a kezében ekkora összeg, ezért három módszerrel próbálja előteremteni a pénzt. Az első a tagállamok önkéntes befizetése lenne, nemzeti költségvetések terhére. Orbán Viktor szerint ez olyan teher, amelyre a tagországoknak nincs mozgásterük.

A második javaslat a közös hitelfelvétel, amelyet a miniszterelnök „brüsszeli varázsszerként” jellemzett. Úgy látja, ez a megoldás csak tovább növelné az uniós adósságot, amelyet végső soron a következő generációk fizetnének vissza. 

Mint írta, ez abszurd és hosszú távon fenntarthatatlan stratégia.

A harmadik lehetőség a befagyasztott orosz vagyon felhasználása lenne. Orbán Viktor szerint ez ugyan kényelmesnek tűnik, de beláthatatlan következményekkel járna. Úgy véli, hosszú jogi perek indulnának, és az euró stabilitása is sérülhetne, ami súlyosan érintené az európai gazdaságot.

A miniszterelnök bejegyzése szerint a józan ész azt diktálja, hogy Európa ne a „meggyőzhetetlen és megnyerhetetlen háború” finanszírozására koncentráljon, hanem a béke előmozdítására. Úgy fogalmazott: ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából, és véget vetni a korrupt ukrán háborús rendszer támogatásának.

 

