Rendkívüli

Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett" a tárgyalóasztalnál

Sport

Szavazzon: mi legyen a Liverpool által is kiszemelt Fradi-sztár sorsa?

Orbán Viktor

Ezt látnia kell! Nem várt helyről adtak igazat Orbán Viktornak

Lord Jonathan Hill szerint az EU versenyképessége romlott, a pénzügyi folyamatok pedig ellenőrizhetetlenné váltak – írta meg a Tűzfalcsoport. A volt uniós biztos megállapításai teljes mértékben egybecsengenek Orbán Viktor kritikáival.
Orbán ViktorBrüsszelLord Jonathan Hillnemzeti identitásversenyképesség

A Draghi-jelentés óta nem változott eléggé a helyzet – fogalmazott Lord Jonathan Hill az Euronews műsorában. A volt uniós biztos és korábbi Lordok Háza-vezető szerint Európa lassabban halad, mint kellene, miközben az Egyesült Államok villámgyorsan alakítja át a pénzügyi és ipari szabályozásait – írta meg a Tűzfalcsoport. Lord Hill kijelentése egybecseng Orbán Viktor kritikáival.

Orbán Viktor
Lord Jonathan Hill volt uniós biztos Orbán Viktor kritikáit visszhangozta (Forrás: Reuters)

Hill szerint a kontinens gazdasági lemaradása, a bankrendszer gyengülése és az elszámoltathatóság hiánya mind erősítik Orbán Viktor régóta hangoztatott kritikáit az uniós intézmények működéséről.

Versenyképességi válság és gyengülő bankszektor

Hill rámutatott: az európai bankok ma gyengébbek, mint 12 évvel ezelőtt, miközben az EU gazdasága időközben az amerikai mögé szorult. A tagállamok szerinte csak akkor adnának szívesen nagyobb hatalmat Brüsszel kezébe, ha a központi felügyeletek képesek lennének a növekedést támogatni és valódi elszámoltathatóságot teremteni. Ez pedig – mint kiemelte – továbbra is hiányzik.

Rémálom a közös munka?

A volt biztos hangsúlyozta, hogy a politika egész Európában a nemzeti identitás kérdésére épül. 

Mi van, ha a szabályozó szervvel rémálom együtt dolgozni?” 

– tette fel a kérdést, jelezve: a tagállamok félelmei nem alaptalanok. Hill szerint Brüsszel hibái miatt ma erősen kérdéses a sikeres együttműködés az uniós intézmények és a nemzeti kormányok között, ami pontosan megfelel a magyar kormány kritikáinak.

