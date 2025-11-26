Ezt látnia kell! Nem várt helyről adtak igazat Orbán Viktornak

A Draghi-jelentés óta nem változott eléggé a helyzet – fogalmazott Lord Jonathan Hill az Euronews műsorában. A volt uniós biztos és korábbi Lordok Háza-vezető szerint Európa lassabban halad, mint kellene, miközben az Egyesült Államok villámgyorsan alakítja át a pénzügyi és ipari szabályozásait – írta meg a Tűzfalcsoport. Lord Hill kijelentése egybecseng Orbán Viktor kritikáival.
Hill szerint a kontinens gazdasági lemaradása, a bankrendszer gyengülése és az elszámoltathatóság hiánya mind erősítik Orbán Viktor régóta hangoztatott kritikáit az uniós intézmények működéséről.
Versenyképességi válság és gyengülő bankszektor
Hill rámutatott: az európai bankok ma gyengébbek, mint 12 évvel ezelőtt, miközben az EU gazdasága időközben az amerikai mögé szorult. A tagállamok szerinte csak akkor adnának szívesen nagyobb hatalmat Brüsszel kezébe, ha a központi felügyeletek képesek lennének a növekedést támogatni és valódi elszámoltathatóságot teremteni. Ez pedig – mint kiemelte – továbbra is hiányzik.
Rémálom a közös munka?
A volt biztos hangsúlyozta, hogy a politika egész Európában a nemzeti identitás kérdésére épül.
Mi van, ha a szabályozó szervvel rémálom együtt dolgozni?”
– tette fel a kérdést, jelezve: a tagállamok félelmei nem alaptalanok. Hill szerint Brüsszel hibái miatt ma erősen kérdéses a sikeres együttműködés az uniós intézmények és a nemzeti kormányok között, ami pontosan megfelel a magyar kormány kritikáinak.