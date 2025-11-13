Orbán Viktor: Budapest az elmúlt 15 év legnagyobb nyertese

Orbán Viktor az egyik videós Facebook-bejegyzésében arra emlékeztet, hogy a kormány az elmúlt években minden korábbinál több fejlesztési forrást biztosított Budapest számára, ezért alaptalan a városvezetés panaszáradata a „kormányzati elvonásokról”.

A miniszterelnök úgy véli, hogy a főváros pénzügyi válságáért nem a kormány, hanem a baloldali városvezetés felelős. Orbán Viktor szerint Budapest az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendű fejlesztési támogatást kapott az államtól, és a jelenlegi beruházások döntő többsége nem fővárosi, hanem kormányzati forrásból valósul meg Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI



Orbán Viktor szerint Budapestnek nem pénzre, hanem felelős vezetésre van szüksége

A videós bejegyzés felidézi a miniszterelnök ATV-nek adott interjújának azon részletét, amelyben a műsorvezető azt kérdezte, nem kellene-e a kormánynak valamilyen megállapodást kötnie a csődhelyzetbe sodródott fővárossal, hiszen ha Budapest pénzügyi válságba kerül, az az ország egészét is érintheti.

Orbán Viktor válasza világos volt:

A kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet az elmúlt években. Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény.”

A miniszterelnök rámutatott, hogy a fővárosban jelenleg is több százmilliárd forint értékű beruházás zajlik, amelyek nem a város költségvetéséből, hanem országos forrásokból valósulnak meg.

Az a helyzet, hogy ma több százmilliárd, de szerintem ezermilliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban, nem fővárosi, hanem országos költségvetési pénzből. Tehát a főváros az elmúlt 15 évnek a legnagyobb nyertese”

– mondta a kormányfő, aki szerint az olyan fejlesztések, mint a Déli Körvasút, a Lánchíd felújítása, a Puskás Aréna, az M3-as metró rekonstrukciója vagy a Budapesti Diákváros infrastrukturális beruházásai mind azt bizonyítják, hogy a kormány soha nem fordított hátat Budapestnek, sőt az ország minden más régiójánál több támogatást nyújtott a fővárosnak.

Orbán Viktor szerint a fővárosi vezetésnek a panaszáradat helyett inkább felelősséget kellene vállalnia a város működéséért.

Olyan dolgok történtek ebben a városban, amit a város soha saját erőből nem tudott volna megcsinálni. Még mindig sok minden van hátra, de a nagy része mind kormányzati pénzből történt”

– tette hozzá a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy a kormány részéről nincs szó igazságtalan bánásmódról, sőt a főváros ma is kiemelt figyelmet kap.

Amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon. Hát nincs egy olyan nemhogy városa, de régiója ennek az országnak, ami ne lenne boldog egy tizedével annak a pénznek, amit a főváros minden évben fejlesztési oldalról megkap”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.