Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háborúnak a hatása Magyarországra erőteljes – mondta Orbán Viktor az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során Moszkvában.
A miniszterelnök hozzátette:
Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el, el fogom mondani önnek azt, amit a korábbi találkozóinkon is elmondtam, hogy Magyarország érdekelt a békében, és nagyon reméljük, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez. A mai találkozónk, elnök úr lehetőséget ad nekem, hogy megerősítsem, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni. Készen állunk arra, hogy hozzájáruljunk a béketárgyalások sikerességéhez
– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.
A tárgyalások során Vlagyimir Putyin elmondta:
Hogyha a tárgyalásaink során eljutunk a budapesti helyszín igénybevételéig, akkor ennek én is nagyon fogok örülni, és szeretnék köszönetet mondani a segítőkészségükért!
– hangsúlyozta az orosz elnök.