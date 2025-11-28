Hírlevél

Ukrajna

Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háborúnak a hatása Magyarországra erőteljes. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el, el fogom mondani önnek azt, amit a korábbi találkozóinkon is elmondtam, hogy Magyarország érdekelt a békében, és nagyon reméljük, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során Moszkvában.
Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háborúnak a hatása Magyarországra erőteljes – mondta Orbán Viktor az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során Moszkvában.

Orbán Viktor miniszterelnök az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során Moszkvában
A miniszterelnök hozzátette:

Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el, el fogom mondani önnek azt, amit a korábbi találkozóinkon is elmondtam, hogy Magyarország érdekelt a békében, és nagyon reméljük, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez. A mai találkozónk, elnök úr lehetőséget ad nekem, hogy megerősítsem, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni. Készen állunk arra, hogy hozzájáruljunk a béketárgyalások sikerességéhez

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

A tárgyalások során Vlagyimir Putyin elmondta:

Hogyha a tárgyalásaink során eljutunk a budapesti helyszín igénybevételéig, akkor ennek én is nagyon fogok örülni, és szeretnék köszönetet mondani a segítőkészségükért!

– hangsúlyozta az orosz elnök.

