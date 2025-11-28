Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el, el fogom mondani önnek azt, amit a korábbi találkozóinkon is elmondtam, hogy Magyarország érdekelt a békében, és nagyon reméljük, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez. A mai találkozónk, elnök úr lehetőséget ad nekem, hogy megerősítsem, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni. Készen állunk arra, hogy hozzájáruljunk a béketárgyalások sikerességéhez