Meglepő helyen tűnt fel Orbán Viktor – így fogadták

A Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből! – írta Facebook-videója fölé Orbán Viktor.

Fotó: : MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A felvételen az látható, hogy Magyarország miniszterelnöke meglátogat egy békési családot.

A kormányfőnek ez ma már a második családlátogatása. Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor Vácrátóton egy többgyermekes magyar családnál járt, ahol világossá tette: a magyarok nem kérnek a brüsszeli háborús tervek finanszírozásából. A miniszterelnök a háborúellenes petíció aláírására kérte a választókat, és azt ígérte, hogy a család üzenetét is magával viszi Brüsszelbe.