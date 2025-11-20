Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor

Meglepő helyen tűnt fel Orbán Viktor – így fogadták

22 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Magyarország nem kér a brüsszeli háborús tervekből” – hangsúlyozta Orbán Viktor, miután Békésben újabb többgyermekes családot látogatott meg, akik aláírásukkal is a béke mellett álltak ki. A miniszterelnök szerint a magyar emberek – köztük a három kicsit nevelő Dömötör család – egyértelmű üzenetet küldenek Brüsszelnek: biztonságot, békét és a háborús finanszírozás elutasítását várják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDömötörMagyarország

A Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!  – írta Facebook-videója fölé Orbán Viktor.

Orbán Viktor, családlátogatás
Fotó: : MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 A felvételen az látható, hogy Magyarország miniszterelnöke meglátogat egy békési családot.

A kormányfőnek ez ma már a második családlátogatása. Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor Vácrátóton egy többgyermekes magyar családnál járt, ahol világossá tette: a magyarok nem kérnek a brüsszeli háborús tervek finanszírozásából. A miniszterelnök a háborúellenes petíció aláírására kérte a választókat, és azt ígérte, hogy a család üzenetét is magával viszi Brüsszelbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!