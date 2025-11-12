Hírlevél

Rendkívüli!

Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Orbán Viktor

Orbán Viktort a csillagjegyéről kérdezték; ki nem találná, mi a közös benne és Donald Trumpban

A kormánytagok csillagjegyükről vallottak Orbán Viktor TikTok-oldalán. Vitályos Eszter elárulta, hogy halak, skorpió aszcendenssel, míg Lázár János szerint ő „független, korlátozhatatlan és megtörhetetlen” vízöntő. A miniszterelnök eleinte nem tudta, mi a csillagjegye, de munkatársa felvilágosította: ikrek – akárcsak Donald Trumpnak, amin Orbán csak mosolygott.
Orbán Viktorasztrológiacsillagjegy

A kormánytagokat Orbán Viktor TikTok-oldalára feltöltött videóban arról kérdezték, mennyire illik rájuk a csillagjegyük. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Vitályos Eszter elmondta, az aszcendense skorpió, de egyébként halak a csillagjegye. Lázár János azt mondta: ő független, korlátozhatatlan és megtörhetetlen. Egyébként vízöntő. 

Orbán Viktor először azt mondta, nem tudja, mi a csillagjegye, de a munkatársa tájékoztatta: ikrek. 

A kormányfő munkatársa azt is mondta: Donald Trumpnak is ikrek a csillagjegye, amelyen a miniszterelnök csak mosolygott.

@viktor_a_tiktokon Lássuk, mit mondanak a csillagok! ♊️♏️♓️ #orbanviktor #miniszterelnok #horoszkóp #asztrológia ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

