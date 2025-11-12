Orbán Viktort a csillagjegyéről kérdezték; ki nem találná, mi a közös benne és Donald Trumpban

A kormánytagokat Orbán Viktor TikTok-oldalára feltöltött videóban arról kérdezték, mennyire illik rájuk a csillagjegyük.

Orbán Viktort a csillagjegyéről kérdezték (Fotó: AFP)

Vitályos Eszter elmondta, az aszcendense skorpió, de egyébként halak a csillagjegye. Lázár János azt mondta: ő független, korlátozhatatlan és megtörhetetlen. Egyébként vízöntő.

Orbán Viktor először azt mondta, nem tudja, mi a csillagjegye, de a munkatársa tájékoztatta: ikrek.

A kormányfő munkatársa azt is mondta: Donald Trumpnak is ikrek a csillagjegye, amelyen a miniszterelnök csak mosolygott.