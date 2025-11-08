Orbán Viktor: Csúcson a magyar–amerikai kapcsolatok

A miniszterelnök fotógalériában mutatta be a fehér házi amerikai–magyar tárgyalás emlékezetes pillanatait. Orbán Viktor közölte: „magyar-amerikai aranykor”-ba léptünk.
Orbán Viktor újabb fényképalbumot osztott meg közösségi médiás felületén.
Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor
A miniszterelnök hangsúlyozta bejegyzésében, hogy „magyar-amerikai aranykor” jött el a tárgyalások eredményeképpen.
Korábban lapunk megírta, hogy továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.
