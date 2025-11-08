Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Csúcson a magyar–amerikai kapcsolatok

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök fotógalériában mutatta be a fehér házi amerikai–magyar tárgyalás emlékezetes pillanatait. Orbán Viktor közölte: „magyar-amerikai aranykor”-ba léptünk.
Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsDonald Trumparanykor

Orbán Viktor újabb fényképalbumot osztott meg közösségi médiás felületén. 

Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor

A miniszterelnök hangsúlyozta bejegyzésében, hogy „magyar-amerikai aranykor” jött el a tárgyalások eredményeképpen.

Galéria: Magyar–amerikai aranykor – Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort
Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt

Korábban lapunk megírta, hogy továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.

