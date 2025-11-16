„Digitális Polgári Körök. Már 100 ezren vagyunk!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról az Origo is beszámolt, szombaton mérföldkőhöz érkezett a Digitális Polgári Körök (DPK) kezdeményezése. Győrben megrendezték az első Háborúellenes Gyűlést, amelyen beszédet mondott a kormányfő és több ismert közéleti szereplő is. A rendezvény célja az volt, hogy országos békemozgalommá formálja a DPK kezdeményezését.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI)

A gyűlésen Orbán Viktor beszédében kijelentette, a nemzeti szuverenitás ügyében „nem ismer tréfát”, Magyarország minden körülmények között békepárti marad. Szerinte az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb.