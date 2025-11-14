Ezt látnia kell! Nem mindennapi hasonlattal jellemezte Orbán Viktor a DK-t és a Tisza Pártot

Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa…az bizony kacsa. Ilyenek ezek a baloldali pártok – fogalmazott a miniszterelnök, aki közölte, a DK és a Tisza semmit nem támogat, ami a magyar emberknek jó.
Az a helyzet, hogy a DK és a Tisza baloldali pártok – mondta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában.
A kormányfő elmondta,
a Tisza meg a DK nem támogatják a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, ami rossz ötlet, míg a 14. havi jó ötlet.
Úgy folytatta, nem támogatják a családtámogatásnak azt a formáját, hogy mi szja-mentességet adjunk a leglább két gyermeket vállaló édesanyáknak. Szerintünk ez belefér. „Ők nem támogatják azt, hogy kétszeresére növeljük a gyerekek után járó adókedvezményt, mert szerintük nem fér bele. Szerintünk belefér" – szögezte le Orbán Viktor.
