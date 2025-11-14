Ezt látnia kell! Nem mindennapi hasonlattal jellemezte Orbán Viktor a DK-t és a Tisza Pártot

Az a helyzet, hogy a DK és a Tisza baloldali pártok – mondta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió óbudai stúdiójában, 2025. november 14-én (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A kormányfő elmondta,

a Tisza meg a DK nem támogatják a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, ami rossz ötlet, míg a 14. havi jó ötlet.

Úgy folytatta, nem támogatják a családtámogatásnak azt a formáját, hogy mi szja-mentességet adjunk a leglább két gyermeket vállaló édesanyáknak. Szerintünk ez belefér. „Ők nem támogatják azt, hogy kétszeresére növeljük a gyerekek után járó adókedvezményt, mert szerintük nem fér bele. Szerintünk belefér" – szögezte le Orbán Viktor.

Nézze meg Orbán Viktor videóját: