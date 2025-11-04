Nem akármilyen szállást kap Trumpéknál Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan Washingtonba látogat. Donald Trump az előkelő Blair House-ban kínál szállást Orbán Viktornak – számolt be róla a Blikk.

Orbán Viktor miniszterelnök az előkelő Blair House-ban kaphat szállást Fotó: Carol M. Highsmith Archive

A Blair House (Blair House, the President’s Guest House) Washington DC-ben, a Fehér Ház közvetlen közelében hivatalos állami vendégházként működik. Az Egyesült Államok kormánya az országba látogató államfők, miniszterelnökök és más magas rangú küldöttségek elszállásolására használja.

A Blair House-ba való meghívás az amerikai kormány barátságának és tiszteletének kiemelkedő jele.

Gyakran emlegetik „a világ legexkluzívabb szállodájaként”. Beiktatását megelőzően jellemzően a jövendőbeli elnök is itt tölt el néhány napot, mielőtt áttenné székhelyét a Fehér Házba.

Orbán Viktor komoly névsorhoz csatlakozik

Elnöki vendégházként való hasznosítása óta talán e szálloda vendégkönyve a legimpozánsabb a világon.

Az itt megszállt és írásos lenyomatot hagyó legnevesebb vendégek között volt többek között Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Nyikita Hruscsov, Mihail Gorbacsov, Helmut Kohl, Nelson Mandela, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, II. Erzsébet királynő, Angela Merkel, François Mitterrand, Vlagyimir Putyin, Hoszni Mubarak, Borisz Jelcin, Vacláv Havel és számos vezető és uralkodói család a világ minden tájáról.

Trump elnök 2025. januári beiktatása óta olyan személyek voltak elszállásolva a Blair House-ban, mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszerelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Ehhez az előkelő névsorhoz csatlakozik hamarosan Orbán Viktor miniszterelnök is.