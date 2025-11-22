Orbán Viktor megküldte válaszlevelét a Bizottság elnökének

Ursula von der Leyen azután fordult Európa vezetőihez egy 135 milliárd eurós új finanszírozási csomag elfogadását kérve Ukrajna részére, hogy kirobbant az ukrán háborús maffia korrupciós botránya. Orbán Viktor miniszterelnök pedig elküldte a választ.
A magyar miniszterelnök most öt pontban válaszolt a brüsszeli vezetőnek. Orbán Viktor öt pontban szedte össze mondandóját. A listát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé.
- „Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút a csatatéren.”
- „Ukrajna szenvedését csak egy gyors tűzszünet és/vagy békemegállapodás korlátozhatja.”
- „Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a tárgyalásokat a háború utáni rendezésről.”
- „Magyarország nem támogatja, hogy az EU további pénzügyi segítséget küldjön Ukrajnának.”
- „Sajnálatos, hogy az Ön javaslatai nem tartalmaznak sem a már elköltött pénzek felügyeletét, sem szigorúbb feltételeket a jövőbeli kifizetésekre.”
Magyarország továbbra is kizárólag a magyar érdeket, vagyis a békét támogatja a brüsszeli háborús stratégia helyett.
Orbán Viktor levelében figyelmeztet, jobb most felismerni a hibát és visszafordulni ebből a zsákutcából, mint továbbmenni, amíg beleütközünk a valóság falába.
