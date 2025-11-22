Orbán Viktor megküldte válaszlevelét a Bizottság elnökének

A magyar miniszterelnök most öt pontban válaszolt a brüsszeli vezetőnek. Orbán Viktor öt pontban szedte össze mondandóját. A listát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé.

Orbán Viktor megüzente, Magyarország továbbra is kizárólag a magyar érdeket, vagyis a békét támogatja

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút a csatatéren.” „Ukrajna szenvedését csak egy gyors tűzszünet és/vagy békemegállapodás korlátozhatja.” „Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a tárgyalásokat a háború utáni rendezésről.” „Magyarország nem támogatja, hogy az EU további pénzügyi segítséget küldjön Ukrajnának.” „Sajnálatos, hogy az Ön javaslatai nem tartalmaznak sem a már elköltött pénzek felügyeletét, sem szigorúbb feltételeket a jövőbeli kifizetésekre.”

Magyarország továbbra is kizárólag a magyar érdeket, vagyis a békét támogatja a brüsszeli háborús stratégia helyett.

Orbán Viktor levelében figyelmeztet, jobb most felismerni a hibát és visszafordulni ebből a zsákutcából, mint továbbmenni, amíg beleütközünk a valóság falába.