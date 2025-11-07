Orbán Viktor szerint az édesanyák a nemzet jövőjének őrzői

Orbán Viktor kiemelte: a magyarság jövője az édesanyák kezében van, ezért a kormány célja, hogy minden lehetséges módon megerősítse a családokat.

Orbán Viktor szerint az édesanyák anyagi biztonsága határozza meg azt, hogy hogyan alakul majd a nemzeti közösségünk jövője

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Aki legalább három gyermeket vállalt, függetlenül a gyermek korától, élete végéig nem fizet személyi jövedelemadót. Ez kétszázötvenezer magyar édesanyát érint most, és január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig szja-mentessé válnak”

– mondta a kormányfő. A döntés nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi üzenet is: az anyaság megbecsülése a nemzet jövőjének alapja.