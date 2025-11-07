Orbán Viktor szerint az édesanyák a nemzet jövőjének őrzői

Hírlevél

A kormány tovább bővíti az édesanyáknak járó adókedvezményeket – jelentette be a miniszterelnök péntek reggeli interjújában, ezúttal Washingtonból. A Hollik István által közzétett videóban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig személyijövedelemadó-mentességet kapnak.
Orbán Viktor kiemelte: a magyarság jövője az édesanyák kezében van, ezért a kormány célja, hogy minden lehetséges módon megerősítse a családokat. 

Aki legalább három gyermeket vállalt, függetlenül a gyermek korától, élete végéig nem fizet személyi jövedelemadót. Ez kétszázötvenezer magyar édesanyát érint most, és január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig szja-mentessé válnak” 

– mondta a kormányfő. A döntés nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi üzenet is: az anyaság megbecsülése a nemzet jövőjének alapja.

Orbán Viktor: Megígértük, megcsináltuk!

Sokkal több, mint anyagi kérdés

A miniszterelnök szerint a családpolitika soha nem pusztán anyagi kérdés, hanem a közösség fennmaradásának záloga. Az édesanyák pénzügyi stabilitása és biztonsága meghatározza, hány gyermeket vállalnak és milyen jövő épül Magyarországon.

