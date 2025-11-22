Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Egy darabka sporttörténelem

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Van-e élet a halál után? című podcast műsorban Hajdú B. István és Orbán Viktor felelevenítette egy korábbi interjújukat, ami a nem mindennapi befejezéséről maradt emlékezetes.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHajdú B IstvánPetrovics-Mérei AndreaMagyar RádióBognár György

Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György a Paksi FC vezetőedzője valamint Hajdú B. István sportkommentátor voltak Petrovics-Mérei Andrea vendégei egy rendhagyó M4 Sport által készített podcastben, amely a Van-e élet a halál után? címet kapta, hiszen a beszélgetés fő vonala azon haladt, hogy egy kicsit mindannyian „meghaltunk” az ír válogatott elleni elveszített világbajnoki selejtező után.

Orbán Viktor és Hajdú B. István régi emlékeket idéztek fel.
Orbán Viktor és Hajdú B. István régi emlékeket idéztek fel.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Viszont a több mint másfél órás műsorban melyről lapunk is beszámolt, helye volt egy kis nosztalgiának is.

Hajdú B. István mesélte el azt a történetet, hogy 2011-ben még a Magyar Rádiónál tevékenykedett, és ő volt az akkor játszott magyar-svéd válogatott labdarúgó mérkőzés egyik kommentátora.

Orbán Viktor: A futball önbecsülési kérdés, ezért »haltunk meg« a pályán

Az a nem várt esemény állt be, hogy az utolsó percben rúgott góllal megnyertük a mérkőzést, viszont így a teljes csapat elszaladt ünnepelni, és a 21:59-es műsoridő végéig még rengeteg idő volt, azonban riportalany meg sehol, és Hajdú B.-éknek már fogalmuk se volt róla, hogy mivel tudnák húzni az időt.

Ekkor látta meg a Hajdú B. István a VIP-páholyban Orbán Viktor miniszterelnököt, aki pechjére első körben nem akart nyilatkozni, majd kisvártatva mégis rászánta magát. Így viszont kétséges volt, hogy a kötelező pontos időjelzés adására, ami 21:59:55-kor van, és nem szakad-e félbe a miniszterelnök beszéde.

A videó végén bevágásra kerül az eredeti hangfelvétel, és az óra, amin látszik és hallatszik, hogy mikor és hogyan sikerült befejezni az interjút.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!