Orbán Viktor: Egy darabka sporttörténelem

Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György a Paksi FC vezetőedzője valamint Hajdú B. István sportkommentátor voltak Petrovics-Mérei Andrea vendégei egy rendhagyó M4 Sport által készített podcastben, amely a Van-e élet a halál után? címet kapta, hiszen a beszélgetés fő vonala azon haladt, hogy egy kicsit mindannyian „meghaltunk” az ír válogatott elleni elveszített világbajnoki selejtező után.
Viszont a több mint másfél órás műsorban melyről lapunk is beszámolt, helye volt egy kis nosztalgiának is.
Hajdú B. István mesélte el azt a történetet, hogy 2011-ben még a Magyar Rádiónál tevékenykedett, és ő volt az akkor játszott magyar-svéd válogatott labdarúgó mérkőzés egyik kommentátora.
Az a nem várt esemény állt be, hogy az utolsó percben rúgott góllal megnyertük a mérkőzést, viszont így a teljes csapat elszaladt ünnepelni, és a 21:59-es műsoridő végéig még rengeteg idő volt, azonban riportalany meg sehol, és Hajdú B.-éknek már fogalmuk se volt róla, hogy mivel tudnák húzni az időt.
Ekkor látta meg a Hajdú B. István a VIP-páholyban Orbán Viktor miniszterelnököt, aki pechjére első körben nem akart nyilatkozni, majd kisvártatva mégis rászánta magát. Így viszont kétséges volt, hogy a kötelező pontos időjelzés adására, ami 21:59:55-kor van, és nem szakad-e félbe a miniszterelnök beszéde.
A videó végén bevágásra kerül az eredeti hangfelvétel, és az óra, amin látszik és hallatszik, hogy mikor és hogyan sikerült befejezni az interjút.