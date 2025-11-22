Orbán Viktor: Egy darabka sporttörténelem

Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György a Paksi FC vezetőedzője valamint Hajdú B. István sportkommentátor voltak Petrovics-Mérei Andrea vendégei egy rendhagyó M4 Sport által készített podcastben, amely a Van-e élet a halál után? címet kapta, hiszen a beszélgetés fő vonala azon haladt, hogy egy kicsit mindannyian „meghaltunk” az ír válogatott elleni elveszített világbajnoki selejtező után.

Orbán Viktor és Hajdú B. István régi emlékeket idéztek fel.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Viszont a több mint másfél órás műsorban melyről lapunk is beszámolt, helye volt egy kis nosztalgiának is.

Hajdú B. István mesélte el azt a történetet, hogy 2011-ben még a Magyar Rádiónál tevékenykedett, és ő volt az akkor játszott magyar-svéd válogatott labdarúgó mérkőzés egyik kommentátora.