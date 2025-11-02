Látványos videón Orbán Viktor egyiptomi látogatása

„Magyar-egyiptomi csúcs. Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához Orbán Viktor. Mint arról az Origó is beszámolt, a miniszterelnök a hétvégén Kairóban járt, ahol több mint negyven állam- és kormányfő mellett részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, majd vasárnap Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnökkel tárgyalt.

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök Kairóban 2025. november 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A találkozás bizonyára sikeresen zárult, ugyanis Orbán Viktor megerősítette: jövőre Budapesten fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnököt, hogy még szorosabbra fűzzék a két ország kapcsolatát. A kormányfő korábban már hangsúlyozta: Egyiptom stabilitása nemcsak Magyarország, hanem egész Európa biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú. Egyipomit látogatásáról Orbán Viktor egy montázsvideót is közölt, amelyet az alább tekinthet meg.