Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos kérdésre válaszolt – ezt önnek is tudnia kell!

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint ugyanaz a társadalmi egység és határozottság kell ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, mint amellyel a migrációs válságot elkerülte. Orbán Viktor úgy látja, a magyarok ösztönösen békepártiak, és ezt most újra ki kell fejezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornemzeti konzultációaláírásgyűjtésUkrajnabéke

Az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció jelentőségéről írt közösségi oldalán Orbán Viktor, aki szerint „ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból”. A kormányfő emlékeztetett: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor arra buzdította a magyarokat, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt (Forrás: Shutterstock)

Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.”  

Ugyanez az egység szerinte ma is nélkülözhetetlen. A miniszterelnök kiemelte, a magyar emberek történelmi tapasztalatukból fakadóan háborúellenesek, a béke ügye pedig csak akkor érvényesíthető Brüsszelben, ha ezt a közös akaratot minél többen megerősítik.

Miért számít minden aláírás? Menczer Tamás elmondja a nemzeti konzultáció igazi célját

Ezért ilyen fontos a nemzeti konzultáció

A kormányfő szerint a jelenlegi aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció arról szól, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó fegyvereket vagy katonát küldeni Ukrajnába, és nem akarja külföldi konfliktusokban „elégetni a magyarok pénzét”.

Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába” 

– hangsúlyozta. Úgy látja, a nagy, egységes társadalmi kiállás az, ami a diplomáciai tárgyalások során is lehetővé teszi, hogy Magyarország kívül maradjon a háborúból. Ezért szólított fel arra, hogy minél többen írják alá a nemzeti konzultációt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!