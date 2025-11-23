Orbán Viktor fontos kérdésre válaszolt – ezt önnek is tudnia kell!

Az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció jelentőségéről írt közösségi oldalán Orbán Viktor, aki szerint „ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból”. A kormányfő emlékeztetett:
Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.”
Ugyanez az egység szerinte ma is nélkülözhetetlen. A miniszterelnök kiemelte, a magyar emberek történelmi tapasztalatukból fakadóan háborúellenesek, a béke ügye pedig csak akkor érvényesíthető Brüsszelben, ha ezt a közös akaratot minél többen megerősítik.
Ezért ilyen fontos a nemzeti konzultáció
A kormányfő szerint a jelenlegi aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció arról szól, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó fegyvereket vagy katonát küldeni Ukrajnába, és nem akarja külföldi konfliktusokban „elégetni a magyarok pénzét”.
Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába”
– hangsúlyozta. Úgy látja, a nagy, egységes társadalmi kiállás az, ami a diplomáciai tárgyalások során is lehetővé teszi, hogy Magyarország kívül maradjon a háborúból. Ezért szólított fel arra, hogy minél többen írják alá a nemzeti konzultációt.