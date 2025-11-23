Orbán Viktor fontos kérdésre válaszolt – ezt önnek is tudnia kell!

Az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció jelentőségéről írt közösségi oldalán Orbán Viktor, aki szerint „ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból”. A kormányfő emlékeztetett:

Orbán Viktor arra buzdította a magyarokat, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt (Forrás: Shutterstock)

Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.”

Ugyanez az egység szerinte ma is nélkülözhetetlen. A miniszterelnök kiemelte, a magyar emberek történelmi tapasztalatukból fakadóan háborúellenesek, a béke ügye pedig csak akkor érvényesíthető Brüsszelben, ha ezt a közös akaratot minél többen megerősítik.