Orbán Viktor elárulta, mi a kedvenc kínai étele

Orbán Viktor kínai vendéglőben járt. Az étel, amit fogyasztott, szerinte pont olyan, mint amit a nagymamája készített a levesbve. A kormányfő elárúlta, a felesége helye lehetne ez a vendéglő, mert Lévai Anikó a húslevesből is csak a csirkelábat eszi.
Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is! – írta Facebook-videója fölé Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke egy kínai vendéglőben járt, ahol először egy ital hátoldalán látható kínai feliratot próbált elolvasni, de nem tudta megfejteni, hogy pontosan milyen italról is van szó. A kormányfő elárulta, a felesége helye lehetne ez a vendéglő, mert Lévai Anikó a húslevesből is csak a csirkelábat eszi. Az étel, amit fogyasztott, szerinte pont olyan, mint amit a nagymamája készített a levesbe.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!