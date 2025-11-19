Orbán Viktor elárulta, mi a kedvenc kínai étele

Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is! – írta Facebook-videója fölé Orbán Viktor.

Az étel, amit Orbán Viktor fogyasztott, a miniszterelnök szerint pont olyan, mint amilyet a nagymamája készített a levesbe (Fotó: Képernyőfotó)

Magyarország miniszterelnöke egy kínai vendéglőben járt, ahol először egy ital hátoldalán látható kínai feliratot próbált elolvasni, de nem tudta megfejteni, hogy pontosan milyen italról is van szó. A kormányfő elárulta, a felesége helye lehetne ez a vendéglő, mert Lévai Anikó a húslevesből is csak a csirkelábat eszi. Az étel, amit fogyasztott, szerinte pont olyan, mint amit a nagymamája készített a levesbe.