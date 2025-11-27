Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Orbán Viktor a szerbiai látogatása kapcsán tette közzé a közösségi oldalán, hogy miért utazik Moszkvába.

A magyar miniszterelnök szerbiai látogatása során bejelentette, hogy Magyarország továbbra is mentességet élvez az amerikai energiaszankciók alól. Orbán Viktor ugyanakkor beszélt arról is, hogy hamarosan újabb tárgyalásokat folytat Moszkvában az ország energiaellátásának megerősítése érdekében Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor: Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz



Magyarország energiaellátását biztosítjuk, és minden segítséget megadunk Szerbiának is”

– mondta a miniszterelnök, aki szerint az ország energiafüggetlensége és ellátásbiztonsága most kulcskérdés, és ehhez újabb magas szintű egyeztetésekre van szükség az orosz féllel.

A magyar kormányfő világossá tette, hogy Magyarország alapvetően egy forrásból tudja biztosítani az energiaellátását.

Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj és gázlelőhelyekkel, ezért mi importból élünk, alapvetően orosz importból, orosz olaj, orosz gáz”

– mondta Orbán Viktor, majd felidézte, hogy az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be az orosz energiahordozókra, ami több európai ország számára komoly ellátási nehézséget okoz.

A magyar kormányfő szerint a kialakult helyzet miatt két fontos feladata hárult rá:

Az első, hogy elintézzem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól. Ezt elintéztem. A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát ne csak papír meg engedély, hanem anyag is legyen. Olaj meg gáz a következő napokban.”

A kormányfő hozzátette, azért utazik Moszkvába, hogy a konkrét szállítások folytatásáról tárgyaljon, és bízik benne, hogy az egyeztetések sikerrel zárulnak.

Holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni, remélem sikerrel, és akkor lesz nafta is, meg lesz mentesség a szankciók alól is.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása biztosított marad, a kormány pedig mindent megtesz azért, hogy az országon keresztül Szerbia is hozzájusson az ellátáshoz.

Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz. Mert arra a kérdésre, hogyan tudunk segíteni önöknek, az az egyszerű válaszom van, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.