Orbán Viktor

Újra munka van! Orbán Viktor eligazítást tartott a Karmelitában – videó

A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van – közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a közösségi oldalán megjelent rövid videóban.
„Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük felrojtosodni az amerikaiakkal kötött megállapodást, hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek” – közölte Orbán Viktor a szerdai kormányülésén.

Orbán Viktor miniszterelnök vezeti a kormányülést a Karmelita kolostorban, 2025. noveber 12-én (forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

A miniszterelnök úgy fogalmazott, szét kell osztani a munkát. A vágott videó tanúsága szerint a Kormányfő azt is részletezte, melyik miniszterre milyen feladat vár a következő hetekben, ahogy az is kiderült, hogy 

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hamarosan az Egyesült Államokba utazik, 

ahol a magyar kormány nevében „utómunkákat” fog elvégezni a múlt pénteki, washingtoni megállapodások nyomán.


 

 

