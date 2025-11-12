Újra munka van! Orbán Viktor eligazítást tartott a Karmelitában – videó

A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van – közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a közösségi oldalán megjelent rövid videóban.
„Az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük felrojtosodni az amerikaiakkal kötött megállapodást, hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek” – közölte Orbán Viktor a szerdai kormányülésén.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, szét kell osztani a munkát. A vágott videó tanúsága szerint a Kormányfő azt is részletezte, melyik miniszterre milyen feladat vár a következő hetekben, ahogy az is kiderült, hogy
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hamarosan az Egyesült Államokba utazik,
ahol a magyar kormány nevében „utómunkákat” fog elvégezni a múlt pénteki, washingtoni megállapodások nyomán.
