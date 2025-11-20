Rejtélyes üzenetet posztolt Orbán Viktor – este 8-kor minden kiderül!

Rejtélyes posztot osztott meg a miniszterelnök a közösségi oldalán. A fotómontázson Orbán Viktor mellett az M4 Sport népszerű futball-kommentátora, Hajdú B. István látható, valamint egy rejtélyes harmadik személy, akinek kilétére csütörtök este fény derül.
„Ma 20 órakor élőben itt, a Facebookon. Minden kiderül” – írta a poszthoz Orbán Viktor.
Mi itt leszünk. De vajon ki még?”
– tette hozzá rejtélyesen a kormányfő, aki közismerten nagy futballrajongó.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!