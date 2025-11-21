Orbán Viktor elmondta, hogy mi lehet a magyar foci jövője

Hírlevél

Orbán Viktor

Új generáció, új álmok. Az utánpótlás nevelése a magyar foci jövője! A labdarúgó akadémiai rendszer az nem az MLSZ-hez, hanem a sport államtitkársághoz van bekötve. Tehát ott a kormányzatnak mégiscsak van egy közvetlenebb felelőssége, mint a sportág bármely más részterületében. Alapvetően nem a futballal kell kezdenünk a dolgot, hanem a gyerekekkel – hangsúlyozta a kormányfő.
A labdarúgó akadémiai rendszer az nem az MLSZ-hez, hanem a sport államtitkársághoz van bekötve – mondta Orbán Viktor a videójában.

A miniszterelnök hozzátette: 

Tehát ott a kormányzatnak mégiscsak van egy közvetlenebb felelőssége, mint a sportág bármely más részterületében. Alapvetően nem a futballal kell kezdenünk a dolgot, hanem a gyerekekkel. Tehát azt a kérdést kell föltenni, hogy mi van a gyerekekkel? Azt mondja a mester, hogy nincsenek grundok, de hol vannak a gyerekek? Valahol máshol vannak, nem? Hol vannak? Akkor ezt kell megértenünk, hogy ma a gyerekek nem találkoznak abban az életkorban azzal a szenvedéllyel, a játékkal, ahogyan régen találkoztak és amiből a futball kinő. Szerintem ezt semmi nem pótolhatja. Tehát itt valamit helyre kell hozni, ahol kormányzatnak van dolga, az a gyerekek világa, meg az utánpótlás

– hangsúlyozta a kormányfő. 

