Orbán Viktor elmondta, hogy mi lehet a magyar foci jövője

Tehát ott a kormányzatnak mégiscsak van egy közvetlenebb felelőssége, mint a sportág bármely más részterületében. Alapvetően nem a futballal kell kezdenünk a dolgot, hanem a gyerekekkel. Tehát azt a kérdést kell föltenni, hogy mi van a gyerekekkel? Azt mondja a mester, hogy nincsenek grundok, de hol vannak a gyerekek? Valahol máshol vannak, nem? Hol vannak? Akkor ezt kell megértenünk, hogy ma a gyerekek nem találkoznak abban az életkorban azzal a szenvedéllyel, a játékkal, ahogyan régen találkoztak és amiből a futball kinő. Szerintem ezt semmi nem pótolhatja. Tehát itt valamit helyre kell hozni, ahol kormányzatnak van dolga, az a gyerekek világa, meg az utánpótlás