Rendkívüli

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

Ezt látnia kell!

Nem akárkik voltak a körözés alatt álló csinos szőke nő halállistáján

Magyarország

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Áttekintettük az otthonteremtési program eddigi eredményeit, ezek impozánsak, láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek, és egy fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak. A programot folytatni fogjuk. Nyugdíjemelés, 14. havi nyugdíj bevezetésének módja, következő évi nyugdíjemelés mértéke, és tárgyaltunk energetikai kérdésekről is – sorolta a miniszterelnök a videójában.
MagyarországnyugdíjkormányülésOrbán ViktorOrbán-kormány

Orbán Viktor elárulta a videójában, hogy mi volt a mai kormányülésen.

Orbán Viktor és miniszterei a kormányülésen (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök kifejtette:

Arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt szerint viszont megszorításokra lenne szükség, ezt válaszolta a kormányfő: 

A kormányülés szünetében beszéltünk erről, mert a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében már beszéltem néhány miniszterrel;

az álláspontunk egyértelmű, semmi szükség nincs megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is, azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy a bizottság elnök asszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába. Semmi szükség arra, hogy Magyarország pénzét Ukrajnába küldjék és ezt a nemzeti kormány soha nem is fogja támogatni!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A Tisza Párt megint lebukott!

 

