Orbán Viktor élőben fejti meg a válogatott bukását – ma este nagy bejelentés jöhet?

A Hajdú B. István moderálásában zajló beszélgetés a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán lesz követhető ma 20 órától. Vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét is értékelik majd.
Kiderült, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.
A miniszterelnök, aki közismerten nagy futballrajongó ezt írta a Facebook-bejegyzésében:
Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük. 20 órától élőben itt, a Facebookon.
Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:
