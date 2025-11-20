Orbán Viktor élőben fejti meg a válogatott bukását – ma este nagy bejelentés jöhet?

Kiderült, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor szurkolói fotója az Örményország-Magyarország labdarúgó vb-selejtező mérkőzés előtt (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök, aki közismerten nagy futballrajongó ezt írta a Facebook-bejegyzésében: