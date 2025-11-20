Orbán Viktor élőben fejti meg a válogatott bukását – ma este nagy bejelentés jöhet?

Hírlevél

A Hajdú B. István moderálásában zajló beszélgetés a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán lesz követhető ma 20 órától. Vélhetően a magyar labdarúgó-válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét is értékelik majd.
Bognár GyörgylabdarúgásOrbán ViktorHajdú B. Istvánmagyar labdarúgó válogatott

Kiderült, hogy Bognár György lesz a másik vendége Hajdú B. Istvánnak Orbán Viktor mellett ma este, vélhetően a magyar labdarúgó válogatott elmúlt hétvégi teljesítményét értékelő beszélgetésben.

Orbán Viktor szurkolói képe az Örményország-Magyarország labdarúgó vb-selejtező mérkőzés előtt (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor szurkolói fotója az Örményország-Magyarország labdarúgó vb-selejtező mérkőzés előtt (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök, aki közismerten nagy futballrajongó ezt írta a Facebook-bejegyzésében:

Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük. 20 órától élőben itt, a Facebookon.

Rejtélyes üzenetet posztolt Orbán Viktor – este 8-kor minden kiderül!

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, íme:

