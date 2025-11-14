Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor összeszedte a hét legfontosabb eredményeit – mutatjuk!

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint több fontos döntés is született, ezek között szerepelt az amerikai beruházások bejelentése, a nyugdíjemelés, a 14. havi nyugdíjról szóló döntés és a kamatstop meghosszabbítása is.
Orbán Viktornyugdíjminiszterelnök

Orbán Viktor szerint erős hét áll a kabinet mögött, a miniszterelnök úgy fogalmazott, tartják, amit ígértek. A bejegyzése szerint 72 milliárd forintos amerikai beruházás érkezik Gyöngyösre és Csömörre. A kormány közölte: a fejlesztést új munkahelyeket teremt és erősíti a magyar gazdaságot.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy megtörtént a novemberi évközi nyugdíjemelés, és a kormány döntött a 14. havi nyugdíjról. Orbán Viktor elmondta, ezek az intézkedések a nyugdíjasok biztonságát szolgálják.

A kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságait is, valamint meghosszabbította a kamatstopot. Ez a lépés továbbra is védi a családokat és a vállalkozásokat a magas kamatkörnyezettel szemben. A miniszterelnök úgy fogalmazott, igazi tűzijáték volt ez a hét, és szerinte a kabinet bizonyította, hogy teljesíti, amit korábban ígért.

De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

 - írta a miniszterelnök. 

 

