Orbán Viktor összeszedte a hét legfontosabb eredményeit – mutatjuk!

Orbán Viktor szerint erős hét áll a kabinet mögött, a miniszterelnök úgy fogalmazott, tartják, amit ígértek. A bejegyzése szerint 72 milliárd forintos amerikai beruházás érkezik Gyöngyösre és Csömörre. A kormány közölte: a fejlesztést új munkahelyeket teremt és erősíti a magyar gazdaságot.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy megtörtént a novemberi évközi nyugdíjemelés, és a kormány döntött a 14. havi nyugdíjról. Orbán Viktor elmondta, ezek az intézkedések a nyugdíjasok biztonságát szolgálják.

A kormány megduplázta a nevelőszülők járandóságait is, valamint meghosszabbította a kamatstopot. Ez a lépés továbbra is védi a családokat és a vállalkozásokat a magas kamatkörnyezettel szemben. A miniszterelnök úgy fogalmazott, igazi tűzijáték volt ez a hét, és szerinte a kabinet bizonyította, hogy teljesíti, amit korábban ígért.

De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

- írta a miniszterelnök.