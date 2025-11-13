A választók kétharmada sikernek tartja az Orbán Viktor és Donald Trump közötti csúcstalálkozót

A XXI. Század Intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” című kutatási projektjének friss adatai szerint a magyar társadalom túlnyomó része pozitívan értékeli a múlt heti Orbán Viktor és Donald Trump közötti csúcstalálkozót és annak eredményeit.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politikailag aktív választók kétharmada jónak tartja, hogy Magyarország Orbán Viktor és Donald Trump csúcstalálkozójával biztosította a rezsicsökkentés megmaradását

A válaszadók 58 százaléka úgy véli, hogy Magyarország szempontjából sikeres volt a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozója. Különösen erős a pozitív megítélés a Fidesz-szavazók körében, ahol tízből kilencen (91%) tartják eredményesnek a csúcsot. A Tisza Párt hívei között ezzel szemben csupán 27 százalék gondolja úgy, hogy a találkozó sikeres volt.

A felmérés egy másik kérdése azt vizsgálta, mit gondolnak a választók arról, hogy a magyar kormány mentességet ért el az Oroszországgal szembeni kőolaj- és földgázszankciók alól, ezzel garantálva a rezsicsökkentés fenntartását.

Eredményeik szerint a politikailag aktív választók kétharmada (66%) jó vagy inkább jó dolognak tartja, hogy Magyarország elérte ezt a megállapodást. A Fidesz-szavazók 93 százaléka egyértelműen támogatja az eredményt, míg a Tisza Párt szavazóinak 39 százaléka is elismeri, hogy az energiaellátás biztosítása a magyar családok érdekét szolgálja.

Az intézet összegzése szerint a Trump–Orbán-találkozóval kapcsolatos lakossági visszajelzések alapján egyértelmű, hogy a magyar közvélemény eredményesnek és hazánk szempontjából előnyösnek tartja a washingtoni tárgyalásokat.

A felmérés azt mutatja, hogy a választók döntő többsége szerint a kormány sikeresen védte meg a magyar családokat és vállalkozásokat a drasztikus energiaár-emelkedéstől, és a rezsicsökkentés megőrzését az amerikai egyezség egyik legfontosabb eredményének tekintik.