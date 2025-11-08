Menczer Tamás: Háborúellenes aláírásgyűjtéssel készülünk a budapesti békecsúcsra

Menczer Tamás legújabb, közösségi oldalán megosztott képével arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken Orbán Viktor és Donald Trump is kijelentette, hogy a budapesti békecsúcs biztosan meg lesz tartva.

Mivel Magyarország a béke pártján áll, ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen a háborúellenes aláírásgyűjtésben.

Menczer Tamás ezt épp Solymáron teszi.