Menczer Tamás: Háborúellenes aláírásgyűjtéssel készülünk a budapesti békecsúcsra

Orbán Viktor és Donald Trump elmondták: lesz békecsúcs! Ahogy azt is, hogy Budapesten lesz – emlékeztetett Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás legújabb, közösségi oldalán megosztott képével arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken Orbán Viktor és Donald Trump is kijelentette, hogy a budapesti békecsúcs biztosan meg lesz tartva.
Mivel Magyarország a béke pártján áll, ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen a háborúellenes aláírásgyűjtésben.
Menczer Tamás ezt épp Solymáron teszi.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!