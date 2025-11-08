Hírlevél

Rendkívüli!

Brüsszel újabb támadást indított Oroszország ellen – brutális megtorlást eszeltek ki

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Háborúellenes aláírásgyűjtéssel készülünk a budapesti békecsúcsra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor és Donald Trump elmondták: lesz békecsúcs! Ahogy azt is, hogy Budapesten lesz – emlékeztetett Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamásbudapesti békecsúcsTrump-Orbán-csúcsOrbán ViktorDonald Trump

Menczer Tamás legújabb, közösségi oldalán megosztott képével arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken Orbán Viktor és Donald Trump is kijelentette, hogy a budapesti békecsúcs biztosan meg lesz tartva. 

Mivel Magyarország a béke pártján áll, ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen a háborúellenes aláírásgyűjtésben.

Menczer Tamás ezt épp Solymáron teszi.

 

