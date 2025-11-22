Hírlevél

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában – írta a miniszterelnök szombaton Facebook oldalkán. Orbán Viktor közölte, Európa előtt két út áll, nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja.
Európa előtt két út áll, az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett – írta Orbán Viktor szombaton.

Orbán Viktor: Európa előtt két út áll
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor a sorsfordító pillanatról

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy Európa előtt két lehetőség van:

vagy visszafordul a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé, beleértve a brüsszeli bürokratákat is.

„Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét” – tette hozzá, majd a másik úttal kapcsolatban így fogalmazott:

„A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.

„Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját.

Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének”

 

