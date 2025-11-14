Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az európaiaknak a háború helyett a béke felé kell haladniuk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű, a háborúpártiak térnyerésében vannak – jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktororosz-ukrán háborúkossuth rádióEurópakockázat

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiemelte: alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. 

A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg

 – szögezte le. Hozzátette, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia. „Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke.

Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor szerint a háborúpárti politika romba dönti az európai gazdaságot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan" –  sorolta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy az európaiaknak újra kell rendezni a sakktáblát, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk, 

egyébként behozzák a háborút Európába, kiviszik a pénzt és tönkre fogják tenni az európai gazdaságot.

Orbán Viktor: Csak az élhet Magyarországon, akinek ezt megengedjük

Rámutatott, elégettek több mint 185 milliárd eurót és újra és újra el akarnak égetni még tízmilliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Hiteleket akarnak fölvenni, tehát még el is adósítják egész Európát - mondta.

Még a gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott, rossz háborús politikának a következményeit

 – fogalmazott hozzátéve, hogy ezért harcol ilyen megveszekedetten, hogy találjon szövetségeseket ahhoz, hogy lehozzuk az európaiakat a háborús pályáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!