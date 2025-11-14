Orbán Viktor: Az európaiaknak a háború helyett a béke felé kell haladniuk

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiemelte: alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború.
A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg
– szögezte le. Hozzátette, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia. „Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke.
Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan" – sorolta a miniszterelnök.
Hangsúlyozta, hogy az európaiaknak újra kell rendezni a sakktáblát, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk,
egyébként behozzák a háborút Európába, kiviszik a pénzt és tönkre fogják tenni az európai gazdaságot.
Rámutatott, elégettek több mint 185 milliárd eurót és újra és újra el akarnak égetni még tízmilliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Hiteleket akarnak fölvenni, tehát még el is adósítják egész Európát - mondta.
Még a gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott, rossz háborús politikának a következményeit
– fogalmazott hozzátéve, hogy ezért harcol ilyen megveszekedetten, hogy találjon szövetségeseket ahhoz, hogy lehozzuk az európaiakat a háborús pályáról.