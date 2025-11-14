Orbán Viktor: Az európaiaknak a háború helyett a béke felé kell haladniuk

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiemelte: alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború.

A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg

– szögezte le. Hozzátette, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia. „Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke.

Orbán Viktor szerint a háborúpárti politika romba dönti az európai gazdaságot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan" – sorolta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy az európaiaknak újra kell rendezni a sakktáblát, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk,