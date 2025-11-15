Orbán Viktor: Európában ma háborús veszély van - videóval

Nem árt mindenkinek tudatosítania, Brüsszel fékevesztett, minden realitást mellőző politikája rendkívüli veszélyeket rejt az Unió polgáraira nézve. Orbán Viktor a TikTok-oldalán is figyelmeztetett mindenkit, ma Európa a háború küszöbén áll, és a háborúnak Európára nézve rendkívül súlyos következményei lennének.

Orbán Viktor a győri nagygyűlésen kijelentette, Európa a háború küszöbén áll, és a háborúnak beláthatatlan következményei lennének Fotó: Orbán Viktor/TikTok

Orbán Viktor: Európa a háború küszöbén áll

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése

Az utóbbi időben a Tisza-vezér azzal próbál sikereket elérni, hogy a Fidesz rendezvényeire szervez rá tiszás eseményeket. Így volt ez Kötcsén is, a Békemenettel kapcsolatban is. A legfrissebb újítása, hogy a kormány háborúellenes nagygyűléseinek helyszínére jelent be tiszás rendezvényeket ugyanazokra a napokra és időpontokra. Az már a beszédeiből is kiderült, javarészt Orbán Viktort idézi és másolja. Önálló gondolatok és elképzelések nélkül a politikai ellenfele farvizén szeretne előbbre jutni. De egyre nagyobb pofonokba szalad bele, amiket nem akar, vagy csak nem vesz észre. Részletek az Origón!